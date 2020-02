Urgent : Maurice Kamto est arrivé au Cameroun :: CAMEROON

Maurice Kamto est arrivé à l’aéroport de Douala mercredi matin en provenance de Paris (France). Le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) a été ensuite accueilli de manière triomphale au siège de son parti sis à Deido lieu-dit Grand Moulin face au magasin de quincaillerie Quiferou. C’était peu avant 11 heures par plusieurs centaines de militants et sympathisants.

Le nombreux public acquis à la cause du principal opposant au régime de Yaoundé arborait des drapeaux vert-rouge-jaune, l’arbre de paix. Les noms de Calibri Calibro et de de Me Michèle Ndoki ont été scandés à plusieurs reprises par une foule en liesse.

Plusieurs personnalités ont été aperçues dans le cortège à l’instar, Sa Majesté Biloa Effa (chef traditionnel Beti), la Présidente Nationale des Femmes du MRC Awamsu Mispa, de Vanessa Tchatchou (devenue célèbre malgré elle à la suite de l’affaire du vol de son bébé) ou encore l’activiste André Essama.

La police nationale ainsi que la gendarmerie nationale encadraient l’évènement avec professionnalisme et assuraient la sécurité des hommes et des biens. Aucun incident n’a été observé.