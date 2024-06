Hysacam : sous quelle tutelle ministérielle au Cameroun ? :: CAMEROON

Question de gouvernance et d'implication étatique dans la gestion des déchets

La question de la tutelle d'Hysacam, l'entreprise publique camerounaise de collecte et de traitement des ordures ménagères, soulève des interrogations quant à la responsabilité et à l'efficacité de la gestion des déchets dans le pays.

Actuellement, Hysacam est sous la tutelle du Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain (MINHDU). Cependant, de nombreuses voix s'élèvent pour plaider en faveur d'une implication plus forte de l'État dans ce domaine crucial pour la santé publique et l'environnement.

Reprise en main étatique : football vs gestion des déchets ?

Certains observateurs font remarquer que l'État n'hésite pas à intervenir dans des domaines comme le football, en prenant le contrôle de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) lorsque les résultats sont jugés insatisfaisants. Ils s'interrogent sur la raison pour laquelle le même niveau d'engagement n'est pas observé dans la gestion des déchets, un problème qui affecte directement le quotidien des Camerounais.

Nécessité d'une implication étatique plus forte dans la collecte des déchets

De nombreux Camerounais estiment que l'État devrait jouer un rôle plus actif dans la gestion des déchets, en investissant davantage dans les infrastructures et les équipements, en renforçant les capacités d'Hysacam et en mettant en place des politiques publiques plus efficaces pour promouvoir la sensibilisation et la responsabilisation des citoyens.

Une question de gouvernance et de santé publique

La question de la tutelle d'Hysacam et de l'implication de l'État dans la gestion des déchets est une question de gouvernance et de santé publique. Il est crucial que les autorités camerounaises trouvent des solutions durables pour garantir une gestion efficace et efficiente des déchets, contribuant ainsi à un environnement sain et à un bien-être accru pour les populations.

En résumé, la question de la tutelle d'Hysacam et de l'implication de l'État dans la gestion des déchets au Cameroun met en lumière la nécessité d'une gouvernance plus responsable et d'une implication étatique plus forte pour garantir un environnement sain et un bien-être accru pour les populations.