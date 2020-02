CAMEROUN :: LA GRANDE GUEULE DES HERBIVORES: Quand le bateau coule ... :: CAMEROON

Le 13 juillet 2019 à Paris, Emmanuel Macron réagissait aux critiques de son chef d’état-major , le général Pierre de Villiers, qui s’était indigné de la réduction du budget de la Défense à hauteur de 850 millions d’euros. Ce jour-là, à l’Hotel de Brienne (qui est le siège du ministère des armées), il s’adressait à ses militaires en ces termes :

« J’ai pris des engagements , je suis votre chef. Les engagements que je prends devants nos concitoyens et devant les forces armées, je sais les tenir. Et je n’ai besoin à cet effet de nulle pression et de nul commentaire. »

Macron est connu en France depuis son élection en mai 2017 pour son caractère d’Imperator. Ce n’est pas pour rien qu’on l’a surnommé là-bas « Jupiter ». En septembre 2019 à Athènes en Grèce, il avait martelé : « Je ne céderai ni aux fainéants, ni aux cyniques ». Et dans le même sillage, il avait décrit ses compatriotes français depuis le Danemark comme étant des « Gaulois réfractaires au changement.»

Ce n’est donc pas une surprise s’il poursuit dans sa lancée au sujet du Cameroun, un pays rempli de grandes gueules mais dont le budget pour 2020 ( à peine 7 milliards d’euros ) est 10 fois inférieur à la fortune personnelle de Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook. Alors quand Macron dit : « J’ai dit à Paul Biya que je ne veux pas qu’on se voit à Lyon tant que Kamto n’est pas libéré », c’est simplement parce qu’il sait qui est le maître et qui est l’esclave.

Il sait qui porte le pantalon , et vous aussi le savez.

Et à part votre grande gueule, vous ne pouvez rien face à la France.

Le problème avec vous, chers biyayistes, c’est vos attitudes moutonnières. Je l’avais déjà écrit une fois et ça avait suscité une gesticulation générale dans vos rangs. Pourtant je n’avais pas seulement écrit , j’avais aussi décrit : les Moutons en politique sont des gens qui, au lieu de suivre quelqu’un par conviction (certitude) sur la base d’un programme solide , visible, concret et défendable, préfèrent suivre par convention (habitude) sur la base du village, de l’ignorance ou de la nourriture.

Et j’avais précisé que la métaphore datait du XVIeme siècle avec l’ouvrage de l’écrivain François Rabelais intitulé « Le Quart Livre », où un homme nommé Panurge jette un mouton à la mer, et où les autres moutons se jettent aussi à l’eau sans réfléchir et meurent ainsi noyés. Les explications sont claires comme du cristal de quartz, alors ne me rendez pas coupable de vos horizons limités.

Si la France reste si forte par rapport à nous, c’est précisément à cause de votre moutonnisme. Quand on avait besoin de vous pour des marches contre l’impérialisme français et le CFA, vous nous appeliez « panafricons » et vous étiez fiers que la police tabasse des compatriotes en ville. Et quand on organise des marches sur le terrain pour mettre fin à la barbarie au NOSO ou à l’opacité électorale, vous êtes les premiers à applaudir le fait qu’elles soient réprimées avec tirs de balles sur des femmes. De même que vous avez trouvé rationnel que les principales têtes d’affiche de la double-crise soient absentes de votre « dialogue national » en pattes de sardine.

- D’ailleurs vous avez nié la double crise -

Et quand Maurice Kamto a tendu la main à Paul Biya l’année dernière depuis sa cellule pour une discussion interne entre frères, vous avez lancé vos deux chiens de garde, Atanga Nji et Emmanuel Sadi pour venir dire avec une suffisance cosmique « Paul Biya ne discute pas avec n’importe qui. »

Pourquoi ça nous énerve donc quand la France s’ingère dans nos affaires ? Ne savez-vous pas que la gouvernance par l’arrogance et la violence entraine l’ingérence et peut conduire à la déchéance ? Ceux qui livrent notre pays aux colons, c’est vous mes chers. Ne le voyez-vous pas ?

Votre « grosse bouche », ou encore vos marches de beignetards payés à 1500 FCFA devant l’ambassade de France ne produiront pas l’ombre d’un effet. Car il n’y a aucune conviction derrière. Vous allez simplement gesticuler pour un homme dont la seule réalisation 100% réussie fut la préservation de son trône, résumée par lui-même en « Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut » devant François Hollande le 3 juillet 2015.

SAUF QUE ...

Il a cependant oublié de préciser aussi que « n’est pas une grande puissance qui veut, mais l’est qui peut ».

Il faut en effet avoir une vision, une idée de développement, une stratégique économique et politique. Quelle est donc la vision de Paul Biya ? Son modèle de développement se trouve appliqué où ? Vendre du pétrole et du bois à bas-coût et importer de la friperie chinoise, du riz américain et des surgelés européens n’a jamais développé une nation. Au contraire, c’est le cycle éternel du « sh...hole country » dont parle Donald Trump.

La France, elle, a mis sur pied un mécanisme d’étouffement impérialiste absolu ! Elle est même prête à tuer pour garantir sa place dans le top 10 mondial. C’est ainsi qu’elle est présente en Crevettonie dans tous les secteurs : la téléphonie (Orange), l’audiovisuel (Bouquet Canal), le foot (CAN Total), la culture (francophonie), l’économie (Carrefour, Bolloré), et même sur le papier toilettes qui vous tient lieu de monnaie. Vous n’avez que vos bouches pour sortir des mots vides.

Quelle résistance allez-vous opposer à un pays qui dispose d’un siège permanent avec droit de veto à l’ONU, d’un porte-avions et de chasseurs Rafale ou Mirage qui volent à Mach 2 (c’est-à-dire 2 fois la vitesse du son), et peuvent faire du Paris-Yaoundé en 2h 30 ? Votre moutonnisme vous aveugle c’est tout ! La raison est partie en vacances.

Malgré son arrogance, Macron a répondu à un « sans-papiers » étranger. Malgré sa grande humilité, Paul Biya lui, estime qu’il est un Superman qui ne parle pas aux sous-hommes (d’ailleurs tu n’as jamais pu l’approcher n’est-ce pas ? Et ça n’arrivera jamais!). Là réside la différence. Vous êtes le problème et non la solution. Le biyayisme est un fléau dont les morts se comptent à la calculatrice scientifique.

EN BREF :

Puisque vous êtes devenus panafricains vous aussi, puisque nous sommes d’accord qu’il faut se libérer de la France, allez-vous enfin demander à Paul Biya pourquoi c’est à Macron qu’il est allé « rendre compte » en 2019 selon ses propres dires ? Et pourquoi c’est à Paris qu’il a déclaré la guerre à Boko Haram en 2015 ? Affirmé être son « meilleur élève » en 1991 ? Allez-vous exiger des explications sur le retour de Bolloré au port de Kribi au détriment du consortium asiatique prévu au départ ? Allez-vous vous joindre à nous pour le prochain Front Anti CFA sur toute l’étendue du territoire ?

Allez-vous nous sortir du cycle idiot des programmes d’ajustement structurels dictés par la française Christine Lagarde et par Bruno Le Maire, ministre français des finances ? Savez-vous que tous les ministres des finances des 15 enclos CFA sont convoqués à Paris chaque mois de novembre pour recevoir des instructions sur la politique monétaire à adopter chez eux ?

C’est là-bas qu’on vous attend. Oubliez le patriotisme du Lefombo. Ça vous laisse trop de sucre sur les joues et attire les fourmis sur vos visages.

EKANGA EKANGA CLAUDE WILFRIED

( Pour protester contre l’humiliation que Macron lui avait fait subir, le général Pierre de Villiers a démissionné juste après le défilé du 14 juillet. Puisque Paul Biya et sa fidèle troupe ( vous ) êtes si en colère, vous avez désormais une idée de ce qu’il vous reste à faire ... car à part ça vous ne ferez rien. RIEN de chez rien )