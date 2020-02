LES PATRIOTES CAMEROUNAIS CONDAMNENT LA DECLARATION DU PRESIDENT FRANÇAIS MONSIEUR EMMANUEL MACRON :: CAMEROON

Lettre ouverte à Monsieur Emmanuel MACRON - Président de la République française

Monsieur le Président Emmanuel MACRON, Les Patriotes camerounais condamnent avec fermeté votre déclaration, la déclaration du Président de la République française, Monsieur Emmanuel MACRON à l’ouverture du salon de l’agriculture le 22 février 2020 à Paris - France : « j’avais dit au Président Biya, je ne veux pas qu’on se voit à Lyon tant que Maurice KAMTO n’est pas libéré. Il a été libéré parce qu’on a mis la pression », et vous avez ajouté : « que j’allais mettre la pression nécessaire pour faire cesser les violations notées dans les régions anglophones. »

Monsieur le Président Emmanuel MACRON, c’est une déclaration despotique qui sème le trouble dans la population camerounaise. C’est une déclaration que les Républicains camerounais ne comprennent pas !

Personne n’a le droit, ni même le Président de la République française, un grand pays, un pays ami, de jouer avec le sort de millions de Camerounais pour servir ses ambitions personnelles !

Monsieur le Président Emmanuel MACRON, une telle déclaration jouerait an faveur des organisations terroristes et des ennemis de l’intérieur du Cameroun, surtout, elle légitimerait les « propos » d’un certain parti politique de l’opposition et nous le pensons, accentuerait la haine entre Camerounais. Aujourd’hui, un parti politique de l’opposition utilise le « Tribalisme » comme idéologie politique !

Monsieur le Président Emmanuel MACRON, votre déclaration du 22 février 2020 à l’ouverture du salon de l’agriculture à Paris nous inquiète ! Votre déclaration du 22 février 2020 à l’ouverture du salon de l’agriculture à Paris inquiète plus de 25 millions de Camerounais !

Monsieur le Président Emmanuel MACRON, cette déclaration attise beaucoup plus de la violence que de l’apaisement ! Il suffit, depuis votre déclaration du 22 février au salon de l’agriculture, de voir des débats à l’intérieur du Cameroun, dans la diaspora, dans les télévisions comme dans des familles. Les Patriotes camerounais ont peur d’un nouveau cycle de violence !

Monsieur le Président Emmanuel MACRON, notre pays le Cameroun est un Etat libre et souverain qui décide librement et souverainement. En octobre 2018 le Cameroun a eu recourt à une élection présidentielle. Les Camerounais ont voté. Le Conseil Constitutionnel, Institution suprême, a déclaré, le candidat sortant, son Excellence Monsieur Paul BIYA vainqueur de cette élection – point !

Monsieur le Président MACRON, au mois de septembre 2019, le Cameroun a organisé un Grand Dialogue National sous le haut patronage du Premier Ministre, Monsieur Joseph Dion Ngute, et à l’initiative de son Excellence, Monsieur Paul BIYA, Président de la République du Cameroun.

Pour rappel,

Quelques heures seulement après la clôture du Grand Dialogue National, pour tenter de mettre fin au conflit séparatiste qui ensanglante les deux régions anglophones dans l'ouest du pays (Nord-Ouest et Sud-Ouest). Les participants à ces assises ont recommandé :

* la libération de tous les détenus politiques,

* l’adoption d’un statut spécial des régions anglophones du Cameroun du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

A la suite de ce Grande Dialogue National, l'Assemblée nationale camerounaise a approuvé à l'unanimité le projet de loi portant code des collectivités territoriales décentralisées, soumis par le gouvernement en vue de consacrer le principe de décentralisation énoncé dans la Constitution. On peut retenir deux éléments essentiels ;

1) - la mise en œuvre du « statut spécial » des régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

2) – la reconnaissance de ce qui fait la force de l’Afrique : l’autochtonie (les US et Coutumes - nous appelons de nos vœux une grande politique qui tiendrait compte de nos origines africaines).

D’autre part, toujours à la suite de ce GDN, le Chef de l’Etat a libéré les prisonniers politiques et plus de 300 militants sécessionnistes. Cependant, les Patriotes camerounais regrettent que le leader Sisiku Julius Ayuk Tabe, condamné à la prison à vie et ses acolytes n’aient pas été libérés au terme de ce dialogue.

Notre vœu le plus cher, aujourd’hui, pour la PAIX de cette partie du Cameroun, surtout pour la PAIX du Cameroun tout entier, c’est la libération de Monsieur Sisiku Julius Ayuk Tabe et ses acolytes.

Enfin, le 9 février 2020, le Cameroun a organisé les élections Législatives et Municipales d’une manière libre et souveraine !

Monsieur le Président Emmanuel MACRON, aujourd’hui, le Cameroun a besoin de tous ses amis, les amis du peuple camerounais, et non de l’immixtion et de l’injonction, surtout, Monsieur le Président Emmanuel MACRON, vous devez tout faire pour éviter d’alimenter les divisions « inutiles » entre les partis politiques de la majorité et de l’opposition d’une part, et d’autre part entre les Camerounais ! Vous avez créé, aujourd’hui, un débat insignifiant et stérile, les Camerounais n’avaient vraiment pas besoin de ça !

La France est un grand pays, les Relations Internationales ne se font pas au salon de l’agriculture !

Le Cameroun a besoin de retrouver la PAIX entre tous ses enfants ! C’est ce que demandent, aujourd’hui, les Patriotes camerounais à leurs amis, aux amis du Cameroun, aux amis du Peuple camerounais !

Monsieur le Président Emmanuel MACRON, ce que demande le Peuple camerounais aujourd’hui, c’est de l’UNION ! C’est de se RASSEMBLER ! Et non la DIVISION !

C’est désolant de constater à quel point, les partis politiques et des Républicains camerounais laissent passer cette tourmente sans dire le moindre mot ! Nous Patriotes camerounais, nous nous interrogeons sur les raisons de ce silence, est-ce une alliance objective avec le Président français ou un « malaise » face à cette déclaration. Nous, Patriotes camerounais, pensons que dans les deux cas, c’est inexcusable ! injustifiable !

Monsieur le Président Emmanuel MACRON, nous avons tous une responsabilité, nos propos sont importants, nous savons, Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République d’un grand pays, la France, pays ami de l’Afrique, nous sommes convaincus que vous voulez le développement de l’Afrique, et vous travaillez pour cela, la preuve c’est que vous avez mis en place, à côté de vous, le Conseil Présidentiel pour l’Afrique, un organisme pour vous aider à comprendre les maux qui minent les Etats africains, les Patriotes camerounais, voire Africains, vous en remercient ! Monsieur le Président, les Patriotes camerounais saluent votre déclaration du 28 novembre 2018 à l’université de Ouagadougou, Burkina Faso sur la France-Afrique.

Nous, Patriotes camerounais, sommes convaincus que demain, nous pouvons compter sur le soutien de nos amis Français, pour nous accompagner, nous aider dans des difficultés que le Cameroun, notre pays traverse en ce moment ! Surtout, surtout de nous accompagner à résoudre le problème anglophone (Nord-Ouest et Sud-Ouest), et non mettre de l’huile sur le feu !

Monsieur François Mitterrand, discours de la Baule du 20 juin 1990 :

« La France n'a pas à dicter je ne sais quelle loi constitutionnelle qui s'imposerait de facto à l'ensemble des peuples qui ont leur propre conscience et leur propre histoire et qui doivent savoir comment se diriger vers le principe universel qu'est la démocratie. » (...) Et au cas où il n'aurait toujours pas été bien entendu, il précisait : « Pour nous, cette forme subtile de colonialisme qui consisterait à faire la leçon en permanence aux États africains et à ceux qui les dirigent, c'est une forme de colonialisme aussi perverse que toute autre. »

Monsieur Joseph Ki-Zerbo :

« Aujourd'hui les dirigeants occidentaux invitent l'Afrique à faire comme eux. Mais si le monde entier faisait comme les Américains, l'écosystème planétaire craquerait par surconsommation d'énergie. Proposer un tel modèle, c'est de la supercherie, c'est un discours mensonger.»

« Naan laara an saara » qui signifie : « si on se couche on est mort ».

Avec tout le respect que les Patriotes camerounais ont pour la France, ce grand pays, un ami de l’Afrique, un ami du Cameroun, nous vous prions d’agréer, Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République française, l’expression de nos sentiments très respectueux.

Patrice EKWE EDIMO SILO

Mouvement Pour un Cameroun Responsable et Solidaire