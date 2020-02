Le Président Paul Biya préface le Livre d'Or du Football Camerounais. :: CAMEROON

Véritable Chef-d'œuvre, Ouvrage capital et supérieur dans le genre sport; édité par la Sopecam, le Golden Book of Cameroon Football présenté au Hilton hôtel de Yaoundé ce Vendredi 20 février 2020 est une œuvre d'arts qui retrace l'histoire du football camerounais compilé dans un ouvrage de référence de collecte des données, bilingue de 263 pages, tout en quadrichromie et en papier glacé, version de luxe, avec couverture en cuir et coffret.

Sous la Présidence du Ministre de la Communication René Emmanuel SADI, Président du Conseil d'Administration de la SOPECAM, cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités de hauts rangs qui ont fait le déplacement pour vivre de près la présentation officielle de cet autre bijou de la SOPECAM. En dehors des membres du gouvernement, du Directeur du Cabinet Civil et des corps diplomatiques, cet événement était bondé de plusieurs joueurs de foot de haut niveau. Albert Roger Mila, Tataw Stephans, Omam Biyick et Rigobert Song Bahanack le meilleur capitaine de tous les temps des lions indomptables, des personnalités footballistiques internationales comme Issa Ayatou, l'actuel Président de la Fécafoot Seidou Mbombo Njoya et d'anciens présidents de la Fécafoot. Le football féminin n'était pas en reste la présence remarquée de Gaëlle Déborah Enganamouit, Ejangue Augustine et de Céline Eko et la liste n'est pas exhaustive.

Sous les yeux d'un millier de camerounais, le ministre de la communication a reconnu la qualité du travail exaltant de cette énième chef-d'œuvre de la Sopecam qui place le Chef de l'État au centre des réalisations palpables. Tout en félicitant Mme MARIE CLAIRE NNANA pour la reconnaissance faite au Président de la République au bénéfice des camerounais sur le football.

Paul Biya est le premier sportif camerounais voilà pourquoi tous les sports en général lui sont chers et le football en particulier. L'histoire riche et colorée des lions indomptables à travers des générations se fait avec lui. Alors que Albert Roger Mila n'entre pas dans les 23 joueurs du mondial 90 en Italie, le Président de la République impose ce joueur qui propulsa l'équipe nationale du Cameroun aux quarts de finale d'une coupe du monde. Première équipe africaine à atteindre ce niveau de compétition, les lions indomptables du Cameroun c'est 5 trophées de CAN, une médaille d'or des jeux Olympiques, six participations de coupes du monde et plusieurs autres individualités, à l'instar de Albert Roger Mila, Samuel Eto'o Fils, Rigobert Song Bahanack, Gaëlle Déborah Enganamouit etc.

Pour tout dire le Président Paul Biya est le promoteur et le facilitateur du football camerounais grâce au soutien indéfectible démontré. À l'aube du CHAN et de la CAN, les visiteurs du Cameroun vont savoir d'avantage sur l'histoire du football des lions indomptables et des clubs qui font briller le Cameroun dans ce domaine depuis la nuit des temps. Ce manuel va leur permettre de voir le Cameroun dans une sorte d’encyclopédie footballistique.

C'est donc un ouvrage à lire à tout prix qu'on peut s'en procurer à la Sopecam.