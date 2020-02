CAMEROUN :: Les petites phrases de Macron qui agacent à Yaoundé :: CAMEROON

Voici ce qu’a dit exactement M. Macron, suite à l’interpellation de l’activiste connu sous le nom de Calibri Calibro en marge du salon de l'agriculture à Paris.

« J'ai mis la pression sur Paul Biya pour qu'il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. Je lui avais dit que je ne voulais pas le recevoir à Lyon Tant que Maurice KAMTO n'était pas libéré. Et il a été libéré parce qu'on a mis la pression. Et là, la situation est en train de se ré-dégrader. »

« Je vais appeler la semaine prochaine le Président Biya et là, on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences faites aux Cameroun et qui sont intolérables. Je fais le maximum. »

« La France est toujours prise dans un jeu de rôle compliqué en Afrique. Nous sommes un État de droit et nous défendons l'Etat de droit partout. Mais quand en Afrique un président français dit : "Tel dirigeant n'est pas démocratiquement élu, les africains disent, de quoi vous vous mêlez, vous n'avez pas de leçons à nous donner. »

« Partout, je veux des dirigeants démocratiquement élu et là où les présidents ne sont pas démocratiquement élus je travaillerai avec la société civile. Je travaille avec l'Union Africaine et les organisations internationales pour mettre la pression. »

« Quand le président KABILA était là, il y avait comme vous des opposants dans ce pays, on a mis la pression, on a travaillé avec plusieurs autres présidents et on a réussi à ce qu'il y'ait une alternance politique pour avoir le président Tshisekedi. »

« Sur le président Biya, je lui ai dit qu'il doit ouvrir le jeu, il doit décentraliser, il doit libérer les opposants politiques, il doit faire respecter l'état de droit. Je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire. Je veux vraiment que vous le sachiez, mais ce n'est pas à la France qui peut faire la démocratie au Cameroun à la place des Camerounaises et des camerounais. »