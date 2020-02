CAMEROUN :: La famille de Me. Sylvain Souop subit-elle des pressions des autorités de Yaoundé ? :: CAMEROON

De toute façon, votre journal a appris que la famille de Me. Sylvain Souop le porte-parole du collectif des avocats du Mouvement pour la renaissance du Cameroun ( Mrc), a refusé aux médecins légistes, d'accéder à certaines parties du corps de l'avocat mort le 16 janvier dernier.

La dépouille de l'avocat a subi un examen medico- légal samedi dernier à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Seulement, un communiqué de l'Ordre national des médecins du Cameroun ( Onmc) fait savoir que la famille du juriste ne veut plus que des examens complémentaires qui permettraient de révéler bien de choses sur la mort de l'avocat au barreau du Cameroun, soient effectués. Ce qui fait penser que la famille de l'avocat subirait des pressions de la part de Yaoundé. Des allégations que ne nous sommes pas encore à mesure de confirmer ou non.

Me. Sylvain Souop a trouvé la mort le 16 janvier dernier dans des conditions troubles, après un anodin accident de circulation sur la route de Yaoundé - Bafoussam. Évacué dans la capitale politique camerounaise, l'avocat meurt avec une facilité déconcertante, suite à l'anesthésie qui devait précéder son opération du bras. Me. Sylvain Souop rend sa toge au centre des urgences de Yaoundé. Et depuis lors, la polémique sur sa mort, n'a pas cessé sur la toile.

Le rapport d'autopsie de l'avocat est déjà entre les mains de la justice, et Camer.be apprend que des sanctions seraient infligées aux contrevenants ( personnels médicaux impliqués).





