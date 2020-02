CAMEROUN :: L'autopsie de Me. Sylvain Souop du Mrc réalisée samedi dernier :: CAMEROON

L'autopsie en vue de déterminer les causes exactes de la mort de Me. Sylvain Souop l'avocat et porte-parole du collectif des avocats du Mouvement pour la renaissance du Cameroun ( Mrc), a été réalisée le samedi 15 févier 2020 à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

L'avocat au barreau du Cameroun a trouvé la mort le 15 janvier dernier, quatre jours après un anodin accident de circulation sur la route de Bafoussam ( région de l'Ouest). Sa mort a fait l'objet d'une grosse polémique. L'autopsie de Me. Sylvain Souop a été effectuée ce samedi, par plusieurs médecins légistes, dont ceux de l'Ordre national des médecins du Cameroun.

Des heures durant, la dépouille de l'avocat a été examinée de fond en comble. Côté Mrc, on croit dur comme fer que le brillant avocat avait été tué au centre des urgences de Yaoundé, sur ordre de personnes très puissantes politiquement.

En effet, Me. Sylvain Souop qui ne devait subir qu'une opération du bras, trouvera la mort pendant la phase d'anesthésie. Le rapport d'autopsie sera rendu public dans quelques jours.