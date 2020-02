CAMEROUN :: Axe Edéa–Kribi : Trois morts dans un accident :: CAMEROON

Un véhicule immatriculé CE 988 JU a violemment percuté quatre personnes au village Fifinda, hier 17 février.

C’est un lundi noir à Fifinda. Les populations de ce village situé à une trentaine de kilomètres de Kribi sont sans voix. Trois hommes, venus dans la contrée pour des travaux d’électricité chez un particulier, ont violemment été arrachés à la vie par un véhicule. Selon les témoignages des riverains, le véhicule immatriculé CE 988 JU de marque Suzuki Vitara, en provenance d’Edéa, a fait une sortie de route, plus de 200 mètres. Dans sa course folle, l’engin prend de plein fouet deux hommes dans un groupe de quatre. La troisième victime, en sauvant son ami, est frappée par le côté droit du véhicule. Elle va rendre l’âme au cours de son évacuation à l’Hôpital de district de Kribi.

Quant à l’ami sauvé, il s’en sort avec une fracture au bras. Informé, le préfet de l’Océan, Antoine Bisaga, s’est immédiatement rendu sur le lieu du drame. Il est venu, dit-il, s’enquérir de la situation et saluer la bravoure des riverains qui se sont organisés pour des secours. Eprouvé, le préfet a une fois de plus condamné l’excès de vitesse qui serait, d’après les témoins, la cause directe de cet autre accident à Fifinda. Les trois corps ont été déposés à la morgue de l’Hôpital de district de Kribi. Le blessé est aux soins intensifs du même hôpital.

Quant au chauffeur du véhicule, sorti indemne, il est retenu à la brigade de gendarmerie de Fifinda pour exploitation. Les trois techniciens décédés, connus des voisins que par des sobriquets, sont arrivés à Fifinda le 14 février dernier. Ils sont sortis du chantier ce 17 février 2020 pour un bain à la rivière. Hélas ! Ils n’y arriveront jamais.