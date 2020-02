CAMEROUN :: Hôpital de Deido : Un visiteur suspect :: CAMEROON

Un inconnu, soupçonné de tentative d’enlèvement, a fini dans les mailles de la police jeudi nuit.

La scène s’est passée à l’hôpital de district de Deido où le petit David A., 5 mois, est interné depuis quelques jours. Jeudi 13 février aux environs de 22h (ce n’est plus l’heure des visites, selon le règlement de la formation sanitaire), alors que veuve Lydienne Ekwadi, la grand-mère maternelle du bébé, s’occupe de sa toilette en l’absence de ses parents, elle reçoit la visite d’un monsieur accompagné du vigile de garde.

Le vigile demande à l’inconnu de désigner le « petit malade » à qui il est venu rendre visite et celui-ci pointe le nourrisson. Le gardien demande à veuve Ekwadi si elle le connaît. L’inconnu prétend qu’elle n’est jamais là quand il vient, et qu’il est l’ami du père de l’enfant. Le vigile poursuit : il demande au visiteur s’il connaît le nom du bébé et celui du père. « L’enfant non, mais le père s’appelle Calvin ». La grand-mère réagit immédiatement : son beau-fils ne se prénomme pas Calvin. L’affaire devient bizarre.

Veuve Ekwadi prend le téléphone et alerte les parents du petit David, qui débarquent peu après. Personne ne reconnaît le fameux visiteur. Cette fois, c’est le per- sonnel hospitalier qui est alerté, ainsi que les autres gardes-malades. Acculé, le visiteur déclare qu’il cherchait juste où passer la nuit. Il ne convainc personne. Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). La hiérarchie de l’hôpital saisit le commissariat du 9 e arrondissement situé juste en face. Finalement, c’est dans les locaux de la police qu’il passera la nuit…