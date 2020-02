M. le président, si DIEU m'accorde la même grâce que vous, alors dans 60 ans , j'aurai votre âge. Je serai certainement quelque part dans un coin réculé de ce pays, assis matin et midi, remuant dans ma tête fatiguée par le temps, les souvenirs de mes 30 ans ! de ma vie ! Comme aujourd'hui vous vous souvenez des votres.

M. Le président, à 30 ans, vous étiez un haut fonctionnaire de ce pays et vous n'avez d'ailleurs jamais cessé de l'être ! À 30 ans vous aviez un charisme et une carrière qui présageaient un avenir prometteur aux générations futures. À 30 ans vous aviez 30.000 raisons de réussir car le pays avait posé les fondations d'une construction solide et grandiose ! Je ne sais pas quel bilan personnel vous faites de votre gouvernance depuis 38 ans, mais une chose est sûre, vous devez être fier de vos 30 ans ....

M. Le président, dans 60 ans j'aurai votre âge , et le souvenir que j'aurai de mes 30 ans c'est donc les réalités que je vis aujourd'hui...

M. Le président, à 30 ans ,

J'ai des diplômes sans emploi. À 30 ans j'ai pas de famille, comment puis-je en avoir si j'arrive pas à me nourrir moi-même? À 30 ans, j'ai pas de toît, j'ai pas de carrière, je ne vois que des barrières. À trente ans j'ai pas d'eau, pas d'électricité, À 30 ans je me demande ce que seront mes prochains 30 ans, tellement l'avenir est obscur, À trente ans, j'aurai tellement aimé avoir vos trente ans...

M. Le président, vous n'avez pas besoin de moi, c'est moi qui ai besoin de vous, votre vie n'a été que paradis depuis que vous avez 30 ans ! Ouvrez nous les portes et laissez nous entrer, nous voulons aussi de bons souvenirs pour nos 30 ans !

En passant, je ne fais partie d'aucun "petit" parti politique, je suis juste un citoyen éclairé qui vis dans le noir, en attendant un peu de lumière, que je n'ai pas depuis 30 ans !!!

POUR LA BEAUTÉ DES CHOSES

Brice Sado