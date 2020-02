CAMEROUN :: Financement public: Cabral Libii dit avoir reçu 49 millions pour la campagne électorale :: CAMEROON

Ces ressources viennent s’ajouter aux 90 millions de FCFA collectés grâce à une opération de levée de fonds, organisée en interne par le leader du PCRN Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale.

Cabral Libii a tenu à rendre public le montant de la somme allouée par le gouvernement à son parti au titre du financement public de la campagne électorale en vue des élections législatives et municipales du 9 février. Dans un tweet publié le 4 février 2020, le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) relève que « le PCRN a reçu au titre de l’appui financier public à la campagne électorale, la somme de 49 300 000 FCFA. Soit environ la moitié des cautions payées par le PCRN pour déposer ses listes ».

850 millions

La tête de liste pour les Législatives dans le Nyong-et-Kellé précise que cet appui financier de l’Etat vient s’ajouter aux 90 millions de FCFA déjà collectés en interne grâce à une opération de levée de fonds. « Bravo aux camarades du PCRN! Nonobstant tant d’entraves, pour constituer nos listes dans 7 Régions, nous avons levé en quelques jours plus de 90 millions de francs CFA en interne… et avec le tapage et les « parasites » que ça attire en moins… Gloire à Dieu ! Nous progressons », publiait Cabral Libii sur son compte Twitter le 6 décembre 2019.

Rappelons que pour ce double scrutin, l’Etat a débloqué une enveloppe de 850 millions de FCFA au titre de la première tranche du financement public de la campagne électorale. La seconde sera disponible après la publication des résultats, proportionnellement au nombre des sièges obtenus. L’exigence d’un score minima de 5% des voix est nécessaire pour la percevoir.