CAMEROUN :: Double scrutin du 09 février 2020: Le Rdpc sort le grand jeu dans le littoral avec Dion Ngute :: CAMEROON

Le premier ministre chef du gouvernement du Cameroun a présidé un méga meeting ce mercredi 5 Février à la maison du parti de bonanjo devant une foule immense de militants du parti du flambeau.

Le rassemblement démocratique du peuple camerounais ( Rdpc) prend le scrutin du 09 février prochain très au sérieux. Alors que certains observateurs pensent que le parti au pouvoir a déjà la majorité au parlement et le plus grand nombre de mairies pour lui avant même de concourir, le parti du président Paul Biya ne lésine sur aucun moyen pour s'assurer une victoire écrasante lors de ce double scrutin.

Une preuve de cette ambition du Rdpc c'est l'arrivée de Dr Chief Dion Ngute , le premier ministre chef du gouvernement à Douala.

Ce dernier est venu lui même porter le message du président national Paul Biya à ses camarades à l'occasion d'un méga meeting. Meeting sous forme de véritable démonstration de force puisque toutes les forces vives du parti dans la région étaient présentes. Laurent Esso le chef de la délégation permanente régionale du Comité central pour le Littoral qui a pesé de tout son poids politique pour assurer la réussite d'un tel événement en cette période où d'autres partis politiques prônent le boycott de ce scrutin. Étaient aussi présents ce jour à l'occasion de meeting le ministre des transports Jean Ernest Ngalle Bibehe , le ministre des sports et de l'éducation physique Narcisse Mouelle Kombi et la ministre du développement urbain et de l'habitat Célestine Ketcha Courtes.

Dion Ngute est apparu dès lors comme l'homme providentiel capable de réconcilier le parti avec la base ( quand on sait que certains annonçaient un vote sanction par mécontentement) mais aussi grappiller quelques indécis.

Dans son allocution de circonstances, le premier ministre chef du gouvernement a pris la peine de citer les réalisations du parti du flambeau dans la région du littoral durant les cinq dernières années , mais aussi les perspectives pour un futur très proche. Un chapelet de réalisation qui a sans doute séduit ses camarades qui ont longuement ovationné cette allocution du PM.

Cette descente du premier ministre dans la capitale économique constitue Un vrai coup de booste dans la campagne du Rdpc dans le littoral mais surtout dans le Wouri où le parti du flambeau compte gagner toutes les mairies mais aussi tous les sièges de députés