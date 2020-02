CAMEROUN :: Ebolowa : Une averse fait des sans abris :: CAMEROON

Un orage a causé d’importants dégâts dans les localités de Bilon, Bissok et Bityili, près d’Ebolowa, vendredi dernier.

Plusieurs familles se sont retrouvées sans abri en fin d’après-midi du vendredi, 31 janvier dernier, dans les villages Bilon, Bissok et Bityili, situés dans la périphérie de la cité capitale régionale du Sud. En effet, pendant que la saison sèche bat son plein, une forte pluie s’est déclenchée, entre 15 et 17 h ce jour, accompagnée d’un puissant orage. Conséquence : plusieurs maisons ont vu leur toiture arrachée et portée plusieurs dizaines de mètres plus loin. Roger Meva’a Bitoumou, sinistré, voit les efforts de longues années s’envoler en quelques secondes.

« Nous pouvons nous dire que comme il n’y a pas eu de pertes en vies humaines, nous pouvons estimer que nous sommes plutôt heureux », souligne-t-il. Mais, il constate, avec une amertume réelle, combien plusieurs familles vont, dès la minute du sinistre, se retrouver sans maison, récupérant des biens qui peuvent encore se retrouver en bon état. Et même les plantations alentours ont fait les frais de la violence de l’orage.

L’autorité administrative, accompagnée des élites et autres forces vives du coin, a fait une descente immédiate sur le terrain. Objectifs : évaluer les dégâts et prendre des mesures appropriées afin de porter une aide aux sinistrés. « Nous sommes venus rassurer les populations qu’elles ne sont pas seules, afin que nous puissions faire un état des lieux et informer les autorités compétentes de la situation », déclare André Francis Obam, sous-préfet de l’arrondissement d’Ebolowa 1er .

Pour le sénateur Raymond Lippert Mbita Mvaebeme, l’assistance psychologique et morale est nécessaires et précède une évaluation des pertes matérielles. Toute chose qui rendra alors efficient le soutien que l’on pourra alors apporter aux sinistrés qui ont subi des pertes énormes et vivent des moments bien difficiles.