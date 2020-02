CAMEROUN :: Diaf radio: réponse de Michel Ndoki à Grégoire Owona :: CAMEROON

C'est de son retour du périple dans l'Extrême Nord, très précisément dans la ville de Tokombere, partant de Douala, que Michèle Ndoki s'est posée, pour se prêter sur Diaf Radio, à notre jeu de questions-réponses.

Elle répond au Ministre Grégoire Owona qui avait interpelé le MRC sur leur décision de boycotter les prochaines échéances électorales lors de son passage sur Diaf Radio et commente le meeting de PARIS de son parti, le MRC.

Elle partage avec nous, son regard sur le récent fait d'actualité majeur, ayant secoué le Cameroun à la suite du décès du jeune enseignant de Mathématiques du Lycée de Nkolbisson.

Elle nous donne son avis sur les conclusions encore attendues, relatives aux causes du décès de son Collègue et ainé, Me Sylvain Souop.

L'essentiel de cet entretien est à voir dans le lien ci-dessous