CAMEROUN :: Sécurité incendie: La révolution Elide Fire :: CAMEROON

Les responsables de Gisco group importateurs de cette technologie étaient face aux hommes et femmes de médias de la ville de Douala pour présenter cette révolution en terme de lutte contre les incendies.

Le Cameroun connait une recrudescence de catastrophes causées par le feu. Il ne se passe pas un mois sans qu'on ne decrie un incendie dans un marché ou une autre structure. Ces événements malheureux affectent considérablement les victimes qui se retrouvent des fois à la rue après avoir tout perdu dans ces incendies.

C'est fort de ce constat que les responsables de l'entreprise Gisco group ont décidé d'importer une technologie révolutionnaire en matière de sécurité incendie et d'extinction. Celle ci se nomme Elide fire . C'est une boule d'extinction à déclenchement automatique. Elle est considérée comme la manière la plus simple et la plus rapide pour éteindre un feu.

Quand on sait que pour qu'un incendie se déclare, trois facteurs sont requis. Le comburant ( l'oxygène de l'air), l'énergie d'activation ( une étincelle par exemple) et le combustible ( la matière qui brûle). Il est judicieux de savoir aussi que pour prévenir ou éteindre ce feu, il faut retirer l'un des facteurs ci-dessus mentionnés. Pourtant très peu de personnes ont une formation pour utiliser les extincteurs classiques qui eux sont conçus pour éliminer la chaleur et l'oxygène ou alors construire une barrière entre le combustible et l'oxygène selon la nature de l'agent extincteur contenu. C'est pourquoi il existe des extincteurs de classe A, de classe B et de classe C.

La boule d'extinction Elide fire quant à elle est basée sur une technologie révolutionnaire qui fournit des solutions bien plus avancées que les extincteurs portatifs et limite en même temps les problèmes liés aux méthodes conventionnelles d'extinction que ce soit la maintenance ou la formation. Son utilisation est simplifiée et elle fournit une protection permanente grâce à son auto-activation. Ainsi donc , lorsqu'un incendie se déclare, il suffit de jeter la boule vers le feu, elle tombera naturellement au contact des flammes et s'activera en 3 ou 10 secondes. Cette boule qui mesure 152 mm de diamètre et pèse 1,3 kg peut aussi se déclencher automatiquement en présence de feu . Ainsi, si elle est placée dans des zones à haut risque d'incendie, là où la plupart des incendies se déclarent, elle s'activera automatiquement lorsqu'elle se retrouvera au contact d'une flamme et explosera immédiatement dispersant ainsi une poudre d'extinction sur une zone de 8 à 10 m² en champ libre ce qui équivaut à un extincteur standard de 2,5 kg il faut préciser que la force extérieure de l'explosion pousse alors l'oxygène en dehors de la zone d'incendie et le feu s'éteint instantanément par l'action du souffle.

Détentrice de plusieurs brevets et certifications internationales la boule extinctrice Elide fire viendra réduire de façon considérable les dégâts causés par les incendies dans le quotidien des Camerounais.

Cisco groupe

Plus d'infos : www.elidefire.eu

Téléphone : +262 6.92.42.86.93

La boule d'extinction ELIDE FIRE est primée et certifiée à travers le monde et aucune formation ou compétence n'est requise pour son usage.

Just Call or Whatsapp:+237 6 57 34 36 60 / +237 653 307 879.

www.giscogroup.com

info@giscogroup.com