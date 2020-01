CAMEROUN :: RDPC-PCRN : La bataille de Kribi :: CAMEROON

A quelques jours du lancement de la campagne électorale, les deux partis en compétition dans la cité balnéaire ne cessent de multiplier les concertations.

Le jour et la nuit n’existent plus chez les cadres du RDPC et du PCRN à Kribi. Chaque formation politique multiplie des réunions. Il est alors question d’arrêter les stratégies de « frappe ». La ville, pour la première fois, a deux partis politiques en compétition pour les municipales. Que ce soit à Kribi I ou à Kribi II, le sommeil a quitté les yeux des candidats et des autres leaders de ces deux partis.

Le chef de la délégation permanente du Comité central du RDPC dans l’Océan, le ministre Jules Doret Ndongo, à chaque rencontre, demande à ses camarades de mouiller le maillot. « Nous sommes les meilleurs et nous devons encore le prouver », fait-il savoir. Pour une victoire éclatante du RDPC au double scrutin du 9 février prochain, le ministre annonce des descentes sur le terrain. Le but étant d'aplanir certains malentendus nés des opérations d'investiture.

A l’état-major du PCRN, c’est la sérénité. Clément Roger Brice Mahailet, tête de liste à Kribi I, déclare qu’ils n’ont pas peur de leurs adversaires politiques. « C’est une grande première. Le PCRN est le premier parti à affronter le RDPC à Kribi. Pour nous, c’est déjà un grand pas. Et sur le terrain, nous aurons des arguments », soutient-il.

Les deux partis sont donc en phase d’observation. Chacun refuse de dévoiler son plan officiel. La seule phrase prononcée par les deux camps c’est : « Nous nous connaissons ». Ca va donc « chauffer » à Kribi. L’électorat qui connaît bien tous les candidats, n’attend que la campagne pour mieux faire son choix .