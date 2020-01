CAMEROUN :: L'ELITE POLITIQUE ET ECONOMIQUE DU NDE COLLECTE 200 MILLIONS POUR LA CAMPAGNE DU RDPC :: CAMEROON

Cameroun:: Élections du 09 février : L'élite politique et économique du Ndé collecte 200 millions pour la campagne du Rdpc

Camer.be a appris qu'une réunion non ouverte à la presse, a eu lieu hier samedi 11 janvier 2020 à Yaoundé, en fin de soirée, chez Célestine Ketcha Courtès la présidente de la section Ndé - Nord de l'Organisation des femmes du rassemblement démocratique du peuple camerounais ( Ofrdpc).



Selon nos informations, c'est la résidence de Célestine Ketcha Courtès la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, et fille du Ndé (région de l'Ouest Cameroun), qui a abrité la réunion au cours de laquelle 200 millions de francs CFA ont été collectés pour la campagne du Rdpc en vue des élections législatives et municipales du 09 février prochain.

La réunion, nous confie-t-on, a été supervisée par le représentant de la délégation permanente du Rdpc pour le Ndé.

Nos sources indiquent que plusieurs têtes couronnées ont pris part à ce conclave secret organisé par Célestine Ketcha Courtès : l'homme d'affaires multimilliardaire et député Jean Claude Feutheu, la sénatrice Micheline Samo, l'homme d'affaires, Frédéric Djeuhon, la députée Thérèse Ngassa, l'ancien ministre Clobert Tchatat, Père Manfred Kouacthou.



Des informations qui se veulent confidentielles prétendent que le milliardaire Jean Claude Feutheu ( propriétaire du groupe hôtelier Djeuga Palace), a donné la plus grosse part de la cagnotte, soit 50 millions francs CFA.



Tous ces hauts cadres du parti au pouvoir au Cameroun, lesquels ont réussi à rassembler 200 millions francs CFA pour la campagne du Rdpc en vue des élections législatives et municipales du 09 février 2020, ont exprimé leur reconnaissance à la Reine- mère Menchiagrup Célestine Ketcha Courtès pour cette initiative qui non seulement devrait permettre au Rdpc de battre décemment campagne dans le département du Ndé, mais de remporter peut-être tous les sièges de maires et de députés de la circonscription électorale.



Rappelons que pour l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 remportée par Paul Biya le chef de l'État sortant, le Ndé avait réalisé le meilleur score de la région de l'Ouest, en faveur de l'homme du 06 Novembre.

Une majorité écrasante.