CAMEROUN :: Livre : Le Renouveau et les jeunes :: CAMEROON

Parfait Onguéné analyse cette relation dans son ouvrage, « S.E. Paul Biya, leader invétéré de la jeunesse camerounaise (1982…) ».

«Le principal poteau indicateur de notre motivation étant la proximité du président Paul Biya dans la perspective de l’épanouissement de la jeunesse camerounaise », écrit Parfait Onguéné, dans l’avant propos de son livre intitulé : « S.E. Paul Biya, leader invétéré de la jeunesse camerounaise ». Dans cette publication de 308 pages réparties en quatre chapitres, l’auteur démontre que le président de la République fait de la population jeune, sa préoccupation majeure. Cette attitude se justifie à la fois par le fait que cette catégorie représente la majorité démographique, ensuite qu’elle symbolise l’avenir du pays.

Pour éviter tout usage ambigu et polysémique du concept de « Jeunesse », l’auteur prend soin de le circonscrire dès le départ dans une approche définitionnelle. Ainsi, elle symbolise pour lui, la fraîcheur, la vitalité et la vigueur. C’est donc dire qu’au propre comme au figuré, c’est avec cette tranche de la population, considérée comme « le fer de lance de la Nation », que le Cameroun de demain devrait se construire aujourd’hui. En exaltant l’œuvre « atemporelle et universelle » du président de la République du Cameroun, Paul Biya, l’auteur « éclaire sur l’itinérance » de son héros, indique Jacques Fame Ndongo, dans la préface. Cette œuvre présidentielle émarge dans les registres de la démocratisation et de la prospérité du Cameroun. En effet, l’objectif fondamental de la politique de Paul Biya est d’en faire un pays économiquement fort et uni dans sa diversité culturelle et linguistique. Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be) . Parfait Onguéné met également en lumière la dimension éthico-politique qui gouverne le magistère de son mentor. Celle-ci étant articulée autour de valeurs de paix, « vecteur d’acceptation et de crédibilisation de la jeunesse camerounaise » à l’international, peut-on lire dans le chapitre III.

Pout l’auteur, si Paul Biya est le « leader invétéré des jeunes », c’est assurément parce qu’il a su inscrire son projet politique avec la jeunesse, au-delà de la conjoncture économique particulièrement hostile et austère. L’auteur mentionne que le président Paul Biya a su dominer « l’immobilisme et l’inertie », lesquels auraient conduit le pays à la régression, de manière à compromettre l’avenir de la jeunesse. Conscient de ce qu’ « elle est le Cameroun de demain », l’homme du Renouveau œuvre pour son insertion politique et sociale. Les jeunes se retrouvent donc dans les instances dirigeantes des formations politiques ainsi que dans les organes étatiques. Le tout, pour une meilleure gestion des affaires publiques, peut-on lire dans le chapitre premier. La dédicace de l’ouvrage a eu lieu jeudi dernier à Yaoundé .