CAMEROUN :: Les Libertés individuelles au carrefour des civilisations. :: CAMEROON

Assassinée et disparue, les enquêtes judiciaires sur les cas d' Agnès et Hortense, toujours dans l' impasse.

Si l'Afrique a tôt fait d'embrasser la civilisation et autres cultures occidentales à l'instar des concepts de mondialisation et démocratie, elle est restée fermée à l'expression de certaines libertés, et notamment les libertés individuelles. Si en occident, il est possible à un homme ou une femme de prendre pour partenaire une personne de même sexe, ce que prévoit parfois les lois de certains des pays occidentaux, en Afrique, il s'agit d'une ignominie, d'une malédiction et pourquoi pas d'une effraction, passible de prison, de bannissement ou de peine de mort. Et la pratique porte bien un nom: l' homosexualité. Et Parmi les pays qui refusent d'ouvrir grandement la porte à cette cette pratique, figure en bonne place le Cameroun.

Normal, la culture n'est pas leur. Elle est importée et les pratiquants en paient parfois et dans la majorité des cas, le prix. Combien ont vu leur vie menacée et ont été contraint d'aller voir ailleurs, vers les terres plus favorables et fertiles à la pratique ? A défaut de vous donner un chiffre exact, il faut dire qu'ils sont nombreux, hommes et femmes confondus. La nommée NGO DINOCK Hortense un exemple parmi tant d' autres en fait partie.

Après plusieurs déceptions amoureuses, Hortense avait fait la rencontre de M. Guy Serge Dipoko. Une rencontre qui , pensait-elle, pouvait lui faire oublier les misères du passée. Après avoir fait deux enfants avec M. Dipoko, elle pensait avoir enfin trouvé un paradis amoureux. Que non. Coup de théâtre, elle était devenue l' objet de toutes les violences et maltraitances conjugales qui se racontaient dans les coins et recoins du quartier. De violence en violence, elle avait fini par fuguer. Rappelons que très jeune, elle développait déjà une attirance pour les personnes de même sexe qu' elle, chose qui a très vite été combattue par ses parents. Sortie de ce concubinage, elle était rentrée au domicile familial. Elle commença alors à côtoyer Chantal, une fille qu'elle trouvait bien et appréciait à quelques encablures de leur habitation, dans un quartier modeste de la capitale économique, le quartier Cité Sic pour ne pas le nommer.

L' objectif de Hortense était bien saine au départ. Elle voulait en faire une confidente. Le rythme de vie de Chantal contrastait de plusieurs traits avec le sien, fille de famille démunie qu'elle était. Bref réfractaire à la pratique dont lui avait présentée Chantal qu'elle prenait pour vraie copine au départ. La nature autrefois chassée par ses parents était revenue en force. Elle avait finalement succombé à la pratique homosexuelle, et s'était jetée dans la marre. Le temps passant, la mayonnaise avait fini par prendre. Hortense avait finalement pris goût et s'était accrochée à la pratique homosexuelle mains et pieds liés. Malheureusement, Convaincue de l' infidélité de Chantal, elle l' avait quitée mais avait rencontré une autre idylle : Agnès. Les deux avaient commencé à vivre pleinement leur relation et croquaient la vie à pleines dents. Mais le revers de la médaille était juste à un pas.

Dans son quartier, la nouvelle de son nouveau statut officiel était allée à la vitesse du vent. Vinrent alors les moqueries, les railleries, les menaces. Le comble, le bannissement de sa famille biologique. Bref, la vie était devenue invivable pour Hortense. Informé, son ex amant et père de ses enfants qui n' entendait pas cela d' une bonne oreille, avait même voulu reprendre les choses en main. Mais peine perdue.

Hortense avait déjà choisi son camp. Et le faisant, rien n'était plus rose pour cette femme qui essayait contre vents et marées de garder la tête haute. Et le pic de l' histoire, source du sommet de sa souffrance: La découverte du corps sans vie d'Agnès sa petite amie dans une pièce de leur maison familiale. Un poignard dans le cœur de Hortense qui commença à craindre elle aussi pour sa vie. Une fois les enquêtes lancées, la presse avait comme elle en a l' habitude, pris aussi les choses en mains. Une situation qui va pousser dit-on, Hortense à une deuxième fugue. Perdue de vue depuis le 13 mars 2016, elle reste introuvable, sans nouvelles. Les avis de recherches lancés par le peu de personnes qui lui portaient encore à cœur sont restés jusqu'ici sans suite favorable. Hortense Avait-elle subi le même sort que sa petite amie Agnès ? Avait-elle été enlevée ? Avait-elle trouvé une opportunité pour sortir du pays ? Des questions qui restent jusqu'à ce jour, sans réponse.