CAMEROUN :: Le couple Judith Yap Sunday et Hervé Emmanuel N’Kom met la presse en ébullition. :: CAMEROON

L’un est un militant zélé du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), parti au pouvoir à Yaoundé. L’autre est Directrice générale de la Cameroun Télécommunications (camtel), fournisseur national des télécommunications.

Hervé N’Kom est un militant convaincu du Rdpc. Il est connu de tous les plateaux de télévisions et les radios pour ses positions en faveur du parti au pouvoir. Il se réclame militant de la première heure. A partir de la France où il militait au sein de L’union Nationale Camerounaise (UNC), géniteur du RDPC. Membre du comité central du parti, Hervé se targue d’être dans le cercle réduit des décisions du parti. Le saint des saints. Emmanuel N’Kom était candidat à la députation dans le Wouri-centre, une circonscription de la ville de Douala où il réside depuis son retour au pays. Seulement et à la stupéfaction des tous, sa liste a été rejetée par le conseil constitutionnel en raison de la nationalité Française de N’Kom. Levée de boucliers, la presse a pris le sujet, les débats se sont enflammés sur les plateaux de télévision. Et pourtant, ils sont nombreux parmi ceux qui nous gouvernent à avoir la double nationalité comme N’Kom. « Hervé N’Kom a été lâché par son parti » Pour le journal L’Essentiel, il s’agit d’un « Carton rouge à Hervé-Emmanuel N’Kom ». L’une des décisions les plus retentissantes du contentieux préélectoral relatif aux élections législatives au Conseil constitutionnel a été la disqualification d’Hervé- Emmanuel N’Kom, candidat Rdpc aux élections législatives dans la circonscription du Wouri Est pour double nationalité.

Elle par contre s’appelle Judith Yah Sunday, épouse de l’ancien premier ministre Achidi Achu. Depuis peu, elle est sous les fourches caudines d’une presse à sensations. L’autre presse a repris l’information à son compte pour monter au créneau. Presqu’à l’unisson. Et c’est Info Matin qui pose la question fondamentale « Que cache la cabale contre Judith Yap Sunday » Avant de dénoncer Un couple infernal aux commandes du rouleau compresseur, au moment où l’opérateur public des télécommunications reprend des couleurs.

La Météo nous démontre « comment la mafia veut broyer Judith Yah Sunday ». Un couple infernal aux commandes du rouleau compresseur, au moment où l’opérateur public des télécommunications reprend des couleurs. Il s’agit pour le journal Le Soir du « duo mafieux qui sabote le changement à Camtel ». Depuis quelques semaines, une certaine presse serait aux ordres des mafieux tapis dans l’ombre pour ternir l’image de la très rigoureuse Judith Yap Sunday épse Achidi Dg de Camtel. Pile ou Face pense que « Le Dg est sur le grill d’une conspiration ». Dans le viseur des francs-tireurs depuis quelques temps, madame le directeur général de la Cameroon télécommunications (Camtel) donne des insomnies à des contradicteurs tapis dans l’ombre, qui s’offusquent de la voir tenir un pari managérial exceptionnel, après lui avoir prédit un échec rapide. Certains titres des journaux à la solde des comploteurs indexent Judith Yah Sunday Achidi. En fait de reproche, on se rend compte que dame Achidi est victime des relents de complot…