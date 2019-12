CAMEROUN :: Assassiné par son oncle :: CAMEROON

Le jeune Mekinda Ngoyanga Boris a trouvé la mort au cours d’une partie de chasse.

L’horrible drame se produit la nuit du 15 au 16 décembre 2019 dans l’immense forêt qui entoure le village Mbell. Le jeune Mekinda Ngoyanga Boris a été assassiné par son oncle Mpianga Merlin. En effet, tout commence le 10 décembre lorsque le jeune Boris âgé de 27 ans résident à Mbell se rend chez son oncle Merlin (réputé grand chasseur de la localité) qui habite le village Mbang (les deux villages sont séparés de deux kilomètres environ) et lui demande une partie de chasse car il doit se rendre dans la famille de sa seconde épouse. Le grand chasseur va donner son aval à son neveu à la seule condition de l’accompagner en forêt afin qu’il puisse jouer le rôle de porteur. Le rendez-vous est pris pour le dimanche 15 décembre 2019. Et c’est aux environs de 12 heures ce dimanche que les deux hommes quittent le village à bord de la moto de marque Wolf nouvellement achetée de Boris. Mais le lundi 16 décembre 2019, Merlin Mpianga à bord de la moto de Boris se retrouve au village Mvada (situé à plus de 50 kilomètres de Mbell) sur l’axe Nguelmendouka – Yaoundé, chez Samuel Tsigue un de ses amis très intime. Tout en demandant asile à son ami ; il se confie à ce dernier sous la version qu’il a eu un accident en forêt lors d’une partie de chasse il a maladroitement tué son accompagnateur.

Samuel Tsigue ne va pas hésiter d’offrir l’hospitalité à son ami meurtrier. Pendant que l’assassin se repose, Samuel Tsigue en profite pour saisir par téléphone la brigade de gendarmerie de Nguelmendouka dont les éléments viendront interpeller Merlin. Une descente sur le lieu de l’accident a permis aux gendarmes de découvrir le corps sans vie de la victime gisant dans le sang avec un thorax broyé par les plombs. Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). Interrogé discrètement au passage sur les mobiles de son acte, l’assassin est resté muet. Le meurtrier se trouve en ce moment dans une cellule de la brigade de gendarmerie de Nguelmendouka en attendant d’être présenté au procureur de la république à Abong Mbang afin qu’il réponde de ses actes. L’enquête se poursuit afin d’élucider les causes et les circonstances exactes de ce drame.

Selon nos sources bien introduites à la brigade de gendarmerie de Nguelmendouka, le présumé assassin est passé aux aveux mais il refuse de remettre aux gendarmes l’arme du crime qu’il a caché après avoir commis son forfait. Selon toujours nos sources Merlin Mpianga est un récidiviste, il est à son troisième assassinat car en 2005 il avait déjà toujours au cours d’une partie de chasse au village Ebah, tué Govinal Mabé un chasseur avec qui il faisait équipe, en 2011 il a été accusé d’avoir assassiné un éleveur bororo et enfoui son corps dans une termitière.

Le village Mbell enterre son seul opérateur économique (car Boris était propriétaire de la seule épicerie du village voire de la contrée, il était par-dessus propriétaire du seul groupe électrogène qui permettait aux riverains de charger les batteries des téléphones portables, et un arsenal de musiques qui animait les différentes fêtes et les deuils). Mekinda Ngoyanga Boris était marié à deux femmes et père de sept enfants. Mbell est une localité située dans l’arrondissement de Nguelemendouka.