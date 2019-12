CAMEROUN :: Le SDF n’a pas boycotté les Municipales et Législatives de février 2020 :: CAMEROON

Le Social Democratic Front par l’intermédiaire de Jean Robert Wafo, Ministre du shadow cabinet du Sdf en charge de l'information et des médias, apporte un démenti sur l’information vehiculée sur les réseaux sociaux depuis hier

MISE AU POINT du SDF au (17 février 2019)

Une information circule depuis ce matin dans les réseaux sociaux faisant état d'une décision du Sdf de boycotter le scrutin municipal et législatif du 9 février 2020.

Cette rumeur est infondée en même temps qu'elle participe manifestement d'une démarche distillée par des tiers non mandatés ou des officines pour des raisons inavouées.

Depuis la publication des listes des candidats du Sdf par Elecam, aucune résolution du Comité exécutif national encore moins une correspondance du Président national du parti n'a jusqu'ici été prise dans le sens irréversible d'une non-participation ou d'une participation définitive du Sdf au double scrutin de février prochain. Les discussions se poursuivent en interne relativement à la situation extrêmement préoccupante dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest et pour laquelle le Sdf a toujours eu une démarche constante et cohérente à travers ses résolutions et les prises de positions républicaines de ses responsables dans l'espace public.

Toute position nouvelle du Sdf en rapport avec le double scrutin du 9 février prochain sera de toute évidence rendue publique conformément aux canaux statutaires requis en la matière.