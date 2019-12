CAMEROUN :: Législatives 2020: Mort programmé du RDPC à Wouri-Centre, Douala 1er. :: CAMEROON

Rétrogradé par le comité central au troisième rang pourtant classé deuxième lors des présélections par la commission départementale des investitures du 21 novembre, Adors Ntone ne participera pas aux élections législatives de février 2020, si elles ne se jouent pas à la régulière.

C’est du moins ce que laissent entendre les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC à Déïdo. Les remous et les dénonciations font les choux gras des réseaux sociaux et de la presse.

Au lendemain de la publication par le Conseil électoral d’Election’s Cameroon, de la liste des candidatures retenues pour les législatives, grande a été la surprise de ces militants basés à Déïdo-Douala.

Alors qu'ils attendaient tous la publication des listes pour célébrer leur choix, ils ont vu le nom de ce dernier être rétrogradé d’une place dans la liste conduite par l’honorable Dooh Collins. Ce qui a provoqué leur colère.

Selon ces camarades qui n’en décolèrent pas, la liste RDPC validée par la base à la maison du parti à Douala, et envoyée au comité central à Yaoundé affichait clairement et respectueusement, Dooh Collins, Adors Ntone, Marlyse Soppo Touté… Chose surprenante, la liste choisie par les militants de la base a été retouchée au sommet.

Les militants ont été mis devant les faits accomplis avec la publication des listes par le Conseil électoral. Le natif de Deido (bastion électoral du RDPC à Wouri-Centre avec 5 sous-sections sur 11 et 41 comités de base sans compter les centaines d'associations) qui était en deuxième position occupe désormais la troisième place, au profit de Marlyse Soppo Touté, actuellement conseiller municipal à Douala 2, et conseillère à la section OfRDPC Wouri 2 piloté par Me Denise Fampou. La question qui taraude les esprits est, comment l'ancienne maire adjoint du commun éponyme a-t-elle fait pour se retrouver dans la liste de Wouri-Centre ?

Pour Adors Ntone, c’est un tacle de trop. Le candidat malheureux de 2013, demande un combat à la régulière sinon il n'ira pas aux élections. « Le comité central devrait réviser ses stratégies de sélection des représentants à l'Assemblée nationale pour le compte de notre parti. Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). Seuls les plus méritants devraient passer, c'est à dire les candidats ayant véritablement mouillé le maillot et gagner dans leurs circonscriptions respectives, rien à voir avec les aventuriers qui viennent chercher les postes », estime celui qui a subi un coup bas du même genre aux législatives de 2013. De quoi faire dire à ses soutiens que le parti ne veut pas de lui comme parlementaire.