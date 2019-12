CAMEROUN :: L'entrée Est de la ville de Douala et la route Ebolowa-Akom 2- Kribi bientôt en chantier :: CAMEROON

La salle de conférence du cabinet du MINTP a servi de cadre ce mardi 3 décembre 2019 à la signature de deux importants contrats respectivement pour la réhabilitation du tronçon de route entrée Est de la ville de Douala du PK 10+400 au Pk19+300 (pont de la Dibamba et l'aménagement des voies alternatives.

Ces travaux confiés à l'entreprise MAGIL Construction Corporation Group seront réalisés à un coût global de 94.393.607.775 FCFA HTVA pour un délai d'exécution de 18 mois à sa première phase.

Financé par la Standard Chartered bank de Londres représenté à cette cérémonie par son délégué commercial monsieur Éric Dideu, les travaux à réaliser concrètement sont l'élargissement de 2x1 voies à 3x2 de 3,50m, la construction de quatre giratoires au carrefour ARI, hôpital gynéco, Yassa et Japoma.

En plus, la construction des ouvrages d'arts et dont un échangeur de type PIPO au carrefour Yassa et un autre de type SPDA à l'entrée du stade de Japoma. Plusieurs autres aménagements pour améliorer la circulation et le cadre environnemental et social.Emmanuel Nganou Djoumessi, le ministre des Travaux Publics qui prédisait cette cérémoniea rappelé à cet entrepreneur d'origine canadienne l'urgence qu'il y'a sur ce marché qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Dans le même ordre d'idée, le MINTP a instruit le respect des délais de livraison, l'utilisation des matériaux de qualité et il a percé l'abcès en demandant d'éviter la surfacturation. À cet effet, un expert indépendant sera engagé pour la surveillance dudit chantier.

Le cas des indemnités qui cause souvent le blocage est déjà réglé du moins pour la première phase. À l'issue de ces propos du ministre, un échange de parapheur entre le ministre des Travaux Publics et le directeur adjoint de MAGIL a eu lieu. Le deuxième contrat signé entre le Mintp et l'entreprise ICM SpA portait sur la construction de la route Ebolowa-Akom 2- Kribi, les voies de contournement y compris la bretelle Akom2 long de 179,279 km dans la région du Sud, des départements de l'Océan et de la Mvilla. Cette route qui est une promesse du Chef de l'État lors du comice agro-pastoral d'Ebolowa était tombée aux oubliettes. Mais le Chef de l'État qui tient toujours à ses promesses, tels sont les paroles du Mintp.

Comme à la première entreprise, le ministre des Travaux Publics Emmanuel Nganou Djoumessi a rappelé à cet entrepreneur de respecter les délais de livraison, s'assurer de la qualité des matériaux utilisés et de rester sur la marge des nouvelles normes de facturation du kilomètre du bitume au Cameroun. Rappelons que la réalisation de ce chantier obéit à plusieurs d'autres réalisations sociales et environnementales. Il est prévu la construction des forages, l'appui en médicaments et équipements aux centres de santé environnants, la construction des salles de classe pour ne citer que cela. Un projet à saluer qui englobe le volet social très important.

Pour les ouvrages d'arts c'est 17 ponts en béton arme de 344ml, 03 stations de pesage, 02 stations de comptages, 02 postes de péages et la liste n'est pas exhaustive. Financé par la banque UKEF/standard chatered à hauteur de 128.293.897 milliards de CFA, le démarrage des travaux est prévu en 2020 pour un délai d'exécution de 36 mois.

La cérémonie s'est achevée par l'échange de parapheur entre le Mintp et le Directeur de l'entreprise ICM SpA.