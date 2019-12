CAMEROUN :: Mboua Massock: « Où est passé le Capitaine GUERANDI ? » :: CAMEROON

Patriotes Camerounais,Depuis un moment, un des nôtre, manque à l'appel. Et le silence dans nos rangs à ce sujet me laisse sans sommeil chaque fois que j'y pense, et cela est régulier :

OÙ EST PASSE LE Capitaine GUERANDI ?

Que la solidarité de tous soit la garantie de la sécurité de chacun.

Humblement,

En tout nationalisme donc,

En tout Umisme et, pourquoi pas,

En tout Guerandisme

Cbt. MbouaMassok

Résistant Camerounais et panafricain

Candidat-Député en Sanaga Maritime

Candidat-Conseiller Municipal à Ndom