CAMEROUN :: Interpellation des assassins d'un commerçant Nigérian à Ebolowa: Le big up du MPDR à la police :: CAMEROON

Monsieur le Délégué Général. Nous sommes un Mouvement citoyen fermement attaché à l’esprit de rassemblement, de tolérance, de pardon et de réconciliation dans notre pays. Ce n’est pas encore acquis, tant l’esprit d’intolérance, de haine et de jalousie gratuite prédomine dans nos mentalités. Mais en dépit de tout le désespoir, nous restons engagés et déterminés, en étant convaincus que vous êtes, les autres, et tout le monde, sans coloration politique quelconque, résolument engagée dans le même train de l’espoir, l’espoir d’un Cameroon meilleur apaisé et solidaire.

Nous venons de prendre connaissance par voie de presse, de l’information selon laquelle les assassins d’un jeune commerçant nigérian à Ebolowa le 22 novembre 2019, ont été identifiés et interpellés. Nous sommes d’autant plus heureux de cette réalisation, qu’en plus de ce qu’il s’agit d’un crime crapuleux, la victime était un citoyen étranger jouissant de l’hospitalité légendaire de notre pays.

Nous vous prions de de transmettre nos félicitations à vos collaborateurs auteurs de cette expertise qui nous permet dans le même temps, d’exprimer nos encouragements à toute la police.

Hautes considération./.

J.C.SHANDA TONME