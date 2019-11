CAMEROUN :: DES HABITANTS DE CACAO BARRY INTERPELLENT LE MAIRE DE DOUALA V :: CAMEROON

Pour dénoncer la colonisation par les rats et insectes de leur quartier, une vingtaine d'habitants se sont mobilisés devant la Mairie du 5e à Bonamoussadi pour pousser le Maire à tenir ses promesses.

ils sont 6 acteurs improvisés, mettant en scène les difficultés causées par les invasions de rats dans leur quartier devant la Mairie du 5e. Une vingtaine d'habitants les entourent, rejoints par les passants, public attentif à la saynète qui se déroule sous leurs yeux : un ménage impuissant devant le pillage de ses provisions par un rat géant !

Ils se sont mobilisés depuis leur quartier de Cacao Barry, munis de messages expliquant la situation, pour exprimer leur mal être face à la recrudescence de colonies de rongeurs et insectes qui pullulent dans leur quartier.

En avril, des habitants, organisés au sein de l'association OnEstEnsemble, avaient informé le Maire du problème à travers un courrier demandant l'organisation d'une campagne de dératisation et désinsectisation dans leur quartier. Des démarches individuelles avaient été entreprises, mais ont montré que seule une intervention globale pourra résoudre durablement ce problème. Le service d'Hygiène et Salubrité de la Mairie avait alors rencontré une délégation de l'association, et promis qu'une telle campagne serait lancée au mois de Juin. 5 mois plus tard, rien n'a été fait, et les relances des habitants sont restés vaines. « Tous les jours, nous assistons, impuissants, au désarroi des familles qui ont perdu des provisions ou vu des documents importants ou des vêtements précieux détruits » explique Madame Collette Ndoumbe, présidente du comité local OnEstEnsemble de Cacao-Barry.

Les habitants mobilisés interpellent aujourd'hui le Maire pour qu'il tienne ses promesses, et propose un plan d'urgence, accompagné d'un calendrier précis, qui apporte des solutions face à cette situation difficile.

Suite à cette mobilisation, 3 représentants de l’association ont rencontré le chef de cabinet du maire, ce dernier étant absent ; une rencontre bipartite a été initiée pour mercredi prochain 27 Novembre 2019 entre l’association et le Maire de Douala 5e.