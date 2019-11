CAMEROUN :: Dépôt des candidatures : Plus que 72 heures :: CAMEROON

C’est lundi prochain que les portes de la direction générale des Elections et des démembrements territoriaux vont se refermer sur cette phase du processus.

Lundi 25 novembre 2019, lorsqu’il sera 23h59, les partis politiques qui envisagent de déposer des listes de candidatures pour le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 n’auront plus le droit de faire parvenir ces documents auprès de l’organisme chargé de les recevoir. En effet, à la suite de la convocation du corps électoral le 10 novembre dernier par le président de la République, ceux-ci disposaient d’un délai de 15 jours, selon les dispositions de l’article 164 alinéa 1 de la loi portant Code électoral et 181 alinéa 1 de la même loi respectivement pour le dépôt des candidatures pour l’élection des députés et pour celle des conseillers municipaux.

Ce sera donc le branle-bas ce week-end au sein des états-majors des formations politiques qui s’activent pour rester dans ces délais. Mais surtout pour déposer des dossiers de candidatures conformes à la loi. Du côté de l’Union démocratique du Cameroun (UDC), Koupit Adamou, membre du Bureau politique indique que le week-end sera consacré à la vérification des dossiers des différents candidats. Le portail des camerounaids de Belgique (Camer.be) «Des structures ont été créées dans les différents départements où nous sommes engagés pour assurer la coordination. Il y aura des équipes de vérification dans les communes également». L’objectif visé par ces mesures c’est «de s’assurer que les pièces des dossiers sont classées dans l’ordre prescrit par la loi, et surtout qu’elles sont conformes au Code électoral». L’Udc entend en effet déposer ses différents dossiers auprès des structures indiquées d’Elections Cameroon «au plus tard lundi à 17h», précise Koupit Adamou.

A l’Union nationale pour la Démocratie et le Progrès (Undp), les choses ne se passent pas différemment, même si ici, le processus de sélection des candidats n’est pas encore bouclé. « Nous sommes encore dans les investitures. Elles s’achèvent demain (aujourd’hui, Ndlr) », renseigne Maidadi Saidou, membre du Bureau politique, et responsable de la communication de cette formation politique qui indique du reste être du côté de la région de l’Est pour cette phase. Sur la constitution des dossiers de candidature, il précise : « l’Undp peut se vanter aujourd’hui de n’avoir jamais vu ses listes de candidature rejetées. Ceci parce que nos militants sont très bien sensibilisés en la matière, notamment sur les pièces à fournir et sur les autorités habilitées à les signer ».

Sur le dépôt des listes à Elecam, il est formel : « nous serons dans les délais. Certaines listes pourront du reste être déposées dès samedi ». S’agissant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), la phase des investitures devaient être bouclées hier soir, selon une note signée de son secrétaire général. Jean Nkuete a du reste procédé le 20 novembre dernier, à la désignation des «mandataires délégués» pour l’investiture de ses candidats.