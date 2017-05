CÔTE D'IVOIRE :: Enquête sur la cache d’armes de Bouaké: Soro Guillaume invite ses proches à ne pas "polluer l’environnement" :: COTE D'IVOIRE Le président de l'assemblée nationale, Guillaume Kigbafori a appelé sur son compte tweeter ses proches à la retenue et d'éviter les accusations inutiles afin de ne pas "polluer l'environnement des enquêtes" sur la découverte de caches d'armes à Bouaké. Ci-dessous son tweet.

#GuillaumeKigbafori "De retour du Maroc j'ai noté que la toile était inondée de polémiques inutiles. Une fois encore je demande à mes proches de refuser les débats futiles. J'avais 29 ans quand pour la première fois j'ai déclaré et assumé la rébellion en CI. J'ai même écrit un livre:"Pourquoi je suis devenu un rebelle." N'accusez personne (ni Bedié ni Ouattara…). Ne vous laissez pas consumer par la haine, les insultes et les clabauderies. Je suis seul responsable. Ne polluez pas l'environnement des enquêtes.

J'attends de Tous des débats d'apaisement, des tweets de Pardon et de réconciliation. Gardez le cap sur le rassemblement des Ivoiriens.

Paix sur la CI."

Guillaume Kigbafori Soro