   ALLEMAGNE :: Hamburg  programme officiel : Sonntag 09. April 2017, causerie inédite à bâtons rompus avec le Prof Bitjaa Kody sur le Multiculturalisme et Multilinguisme :: GERMANY

ALLEMAGNE :: Hamburg – programme officiel : Sonntag 09. April 2017, causerie inédite à bâtons rompus avec le Prof Bitjaa Kody sur le Multiculturalisme et Mu Toute la communauté africaine, singulièrement toutes les associations camerounaises aux couleurs des quatre aires culturelles du Cameroun (sahélienne, grassfields, côtière, forestière) sont vivement invitées à participer massivement à la causerie inédite à bâtons rompus qu'aura lieu dans la ville portuaire nommée Hansestadt Hamburg (HH), le dimanche 09 April 2017 à l'adresse [Wohldorfer str. 30 22081] , dès [16:30:00] jusqu'à [19:00:00], avec le Prof Bitjaa Kody sur le Multiculturalisme et Multilinguisme au Cameroun.

#HansestadtHamburg Programme officiel du dimanche 09 April 2017

Date : Dimanche 09 April 2017

Heure : 16:30:00 – 19:00:00

Lieu : Wohldorfer str. 30 22081 Hamburg (U Bahn Dehnhaide)

Moderator : Toubbe, l'ancestraliste Sawa

Thème: Multiculturalisme & Multilinguisme au Cameroun

1. Présentation et Biographie du Prof. Bitjaa Kody [00:05:00] min

2. Questions en trois (3) séries [00:45:00] min

a) Multilinguisme, Multiculturalisme (Définition, Réalités, Formes, etc … )

b) Enseignement, vulgarisation et promotion des langues nationales au Cameroun

c) Exploitation, Transformation et Industrialisation (Application, Matérialisation) du Multilinguisme, Multiculturalisme de « 236 langues pour autant de cultures »

3. Multilinguisme, Nouvelle Technologie et Automatisation [00:20:00] min

a) Présentation de quelques software multilingues réalisés en langues nationales

b) Quelques projets en cours de réalisation

c) Activités de formation avec les académies de langues nationales

4. Difficultés et solutions [00:20:00] min

Questions – Réponses – Suggestions

5. Contribution technologique, technique des camerounais/es de l'extérieur, celle de Hamburg spécifiquement [00:30:00] min

L'invité Prof Bitjaa est Chef du Département de Langues et Cultures camerounaises de l'École normale supérieure de Yaoundé au Cameroun et sera à Hamburg sur invitation de l'UNESCO

Par ailleurs, tous les camerounais et toutes les camerounaises vivant hors de Hansestadt Hamburg (HH) / environs ne pouvant pas participer à cette causerie sont vivement invité/e/s à envoyer leurs questions ou suggestions par rapport à la promotion du Multiculturalisme, Multilinguisme.

À nous revoir dans le Hansestadt Hamburg (HH) sur ces propos du Prof. Bitjaa Kody parus dans Le Panafricain plus « la langue et la culture d’une communauté comme deux pages indissociables d’une même feuille. On ne peut en déchirer l’une en préservant l’autre.[...] Par translation, le multiculturalisme à l’examen est consubstantiel du multilinguisme »

Nos contact en Allemagne :

Seuleu, LSEULEUN@yahoo.DE,

Phone : +49 176 2443 11 48

Skype : lseuleun374

Wehiong, wehiong@yahoo.fr