200 employés de UBA CAMERO0N honorés par L'ÉTAT DU CAMEROUN

La cérémonie de remise des médailles d'honneur du travail s'est déroulée ce 17 février 2023 à Douala, sous la présidence de Grégoire Owona, le Ministre du travail et de la sécurité sociale.



Joie et satisfaction étaient perceptibles chez les employés de la banque UNITED BANK FOR CAMEROON (UBA), à l'occasion de la cérémonie de remise de distinctions à son personnel méritant. Grégoire Owona, le Ministre du travail et de la sécurité sociale présidait ladite cérémonie aux côtés de plusieurs autres autorités dont Benjamin Mboutou, le Préfet du Wouri, représentant du Gouverneur de la Région du Littoral. Au total, 200 employés de cette banque ont reçu des médailles d'honneur du travail. Soit 200 medailles en argent, 61 en vermeil, et 1 en or, décernée à Jacob Forbah.



Dans son allocution de circonstance, Eric Tella, le représentant des 14 délégués du personnel de UBA CAMEROON, a marqué, au nom de ses collègues, sa satisfaction pour lesdites distinctions, ainsi que la reconnaissance du personnel face aux efforts fournis par le top management de l'établissement de crédits: "le personnel apprécie à sa juste valeur la considération qui lui est accordée au travers de ces différents cadres d’expression via les délégués, et entend se mobiliser en conséquence pour relever les défis nombreux et se montrer à la hauteur des enjeux de son implication dans la réalisation des performances de la banque", a-t-il déclaré.



Grâce à un climat serein et un dialogue social permanent avec la Direction générale de UBA CAMEROON, les plus de 600 employés de la banque ont ainsi pu bénéficier de plusieurs avantages: couverture sanitaire des employés et leur famille à 100%, prime de fidélité pour les employés d'une ancienneté à partir de 10 ans, plan de carrière avantageux, promotion du dialogue social avec l'existence de 14 délégués du personnel etc..."UBA CAMEROON opère au Cameroun depuis 2007 et nous sommes implantés au Cameroun à travers 20 agences réparties dans 7 Régions du Cameroun. Notre groupe financier panafricain qui totalise plus de 70 ans d'expérience en Afrique, en Grande Bretagne, aux États-Unis, en France et aux Émirats arabes unies, se développe grâce au travail acharné et aux sacrifices de son personnel. Ces derniers ont fait de UBA ce qu'elle est aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle nous les célébrons", a indiqué JUDE ANELE, le Directeur général de UBA CAMEROON.



Pour, Grégoire Owona, le Ministre du travail et de la sécurité sociale, "le dialogue social doit se poursuivre au sein de UBA CAMEROON, en toute liberté et transparence". Sans manquer de féliciter le top management de la banque pour sa politique sociale en constante amélioration depuis 2007.