CAMEROUN :: Les avocats dénoncent la vie menacée de l’épouse du journaliste Martinez Zogo :: CAMEROON

Ils l'ont fait savoir hier, lundi 20 février 2023 à Yaoundé, au cours d'une conférence de presse. À la manœuvre, Me Calvin Job, porte-parole du collectif des avocats des ayant-droits de Martinez Zogo.

Diane Zogo a été entendue ce même lundi, par les enquêteurs de la commission mixte gendarmerie - police, et chargée de faire la lumière sur l’assassinat effroyable de l’animateur de la célèbre émission "Embouteillages", diffusée sur Amplitude FM à Yaoundé.

L’épouse du journaliste a ainsi déféré à une convocation dans le cadre de la reprise des enquêtes prescrite par le chef de l'État Paul Biya. « Sans rentrer dans le secret des enquêtes, je voudrais juste signaler que les enquêteurs se sont intéressés aux dernières heures du drame et à sa situation actuelle », a indiqué Me Calvin Job, affirmant au passage que « la famille ne demande rien d’autre que la justice. Je n’ai pas en face des gens qui réclament vengeance. Ils sont épris de justice».

Sur l'atmosphère qui prévaut, Me Job parle de terreur: « Diane Zogo a fait l’objet d’agression ces derniers jours», a-t-il décrié avec indignation. « Elle se rendait chez son médecin, elle a été filée il y a deux semaines par deux véhicules suspects. Elle se rendait chez son médecin et a constaté qu’elle était suivie par deux véhicules suspects. Et quelques jours après, la voiture qui la transporte a été retrouvée endommagée : les vitres cassées», explicite l’avocat. Ajoutant que « désormais, des chiens veillent chez eux, et toutes les nuits ces chiens aboient généralement entre 2h et 5h».

Maître Calvin Job parle littéralement d‘une "famille meurtrie" Une description qui laisse croire que le domaine familial reçoit nuitamment des visiteurs indésirables, à en croire l'avocat.

Fatalement, « la famille vit dans la peur. Les enfants sont déscolarisés ». L'avocat saisit l’occasion pour implorer la compréhension des journalistes que ni la veuve annoncée, ni aucun membre de la familles, n’ait pu assister au point de presse, comme initialement annoncé. « C’est une famille meurtrie. C’est le ciel qui leur tombe sur la tête ; je prie les uns et les autres de respecter la douleur que cette femme et ces enfants ressentent » a-t-il insisté.

Et d'ajouter que « le travail que vous faites les console ». Une occasion pour lui de transmettre la gratitude de la famille qui « salue le travail que fait la presse dans son ensemble, afin que justice soit rendue».

Les avocats des ayants-droit ont par ailleurs indiqué n’être encore que des étrangers dans le dossier auquel ils n’ont « pas encore accès« . La procédure qui avait été engagée de façon tonitruante, semble piétiner car un mois après, l’on en est encore aux enquêtes préliminaires.

Toutefois, l'avocat n'en rougit pas outre mesure. « C’est une enquête sur une affaire criminelle. Elle peut prendre du temps, surtout qu’elle semble assez complexe et il me semble que tous les acteurs n’ont pas encore été auditionnés », argue-t-il.

À toutes fins utiles, les avocats des ayant-droits ne sont pas établis au Cameroun. Me Calvin Job est avocat au barreau de Paris, et un autre vient des Comores.

Selon des indiscrétions, « les avocats locaux craignent pour leurs vies et beaucoup ont décliné l’appel malgré eux>>.

Me Calvin Job a enfin fait savoir qu'il a demandé aux autorités sécuritaires si les filatures dont Diane Zogo est l'objet, sont l'œuvre des pouvoirs publics pour sa sécurité, et qu'à ce jour, aucune réponse ne leur a été apportée.