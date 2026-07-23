CAMEROUN :: Joshua Osih : « On ne tolérera aucun report des élections » :: CAMEROON

« Nous ne laisserons aucune pierre non retournée pour que les élections aient lieu dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest », a déclaré Joshua Osih lors d'une conférence de presse tenue le 23 juillet 2026 au siège du parti à Olezoa, à Yaoundé. Le président national du Social Democratic Front (SDF) a également interpellé Paul Biya sur son absence prolongée du territoire.

L'opposition camerounaise monte au créneau. Ce jeudi 23 juillet 2026, Joshua Osih, président national du Social Democratic Front (SDF), a tenu une conférence de presse au siège du parti à Olezoa, à Yaoundé. Son message est sans équivoque : le SDF ne tolérera aucun report des élections législatives et municipales, quelle qu'en soit la raison.

« Nous ne laisserons aucune pierre non retournée pour que les élections aient lieu dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous ne pouvons pas continuer à laisser notre pays entre les mains de ceux qui ne respectent pas les Camerounais », a martelé le président du SDF.

Mais Joshua Osih ne s'est pas arrêté là. Il a également interpellé le président de la République, Paul Biya, sur son absence prolongée du territoire bientôt 47 jours et sur le silence qui l'accompagne. « D'un point de vue politique, le président de la République devrait informer les Camerounais de ce qui lui arrive à l'étranger, comme il nous a informés lorsqu'il voyageait à l'étranger pour un bref séjour privé. Il est une institution et il nous le doit. »

Une déclaration qui résonne comme une mise en demeure.

UN REFUS CATÉGORIQUE DU REPORT

Le SDF, principal parti d'opposition camerounais, a fait de la tenue des élections un cheval de bataille. Joshua Osih a été clair : le parti n'acceptera aucun nouveau report.

« Nous ne tolérerons aucun report des élections législatives et municipales au Cameroun, quelle qu'en soit la raison », a-t-il déclaré devant la presse.

Cette position intervient dans un contexte où les élections ont déjà été reportées à plusieurs reprises. En février 2026, Paul Biya avait annoncé un « réajustement » du calendrier électoral. Le mandat des députés a été prorogé jusqu'au 20 décembre 2026. Pour l'opposition, ces reports successifs sont une stratégie du pouvoir pour se maintenir.

Le SDF exige particulièrement que les élections aient lieu dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, théâtres d'un conflit armé depuis plusieurs années. « Nous ne pouvons pas continuer à laisser notre pays entre les mains de ceux qui ne respectent pas les Camerounais », a insisté Joshua Osih.

L'ABSENCE DE PAUL BIYA : UN SUJET QUI FÂCHE

Depuis le 7 juin 2026, Paul Biya, 93 ans, a quitté le Cameroun pour ce que le cabinet civil a qualifié de « bref séjour privé en Europe ». Près de 47 jours plus tard, il n'est toujours pas rentré. Une absence qui suscite de vives critiques, y compris au sein de l'opposition.

Joshua Osih a fait de cette absence un point central de son intervention. Il a rappelé que le président est une institution et qu'il doit des comptes aux citoyens.

« D'un point de vue politique, le président de la République devrait informer les Camerounais de ce qui lui arrive à l'étranger, comme il nous a informés lorsqu'il voyageait à l'étranger pour un bref séjour privé. Il est une institution et il nous le doit », a-t-il déclaré.

Une interpellation directe, qui rejoint les préoccupations d'autres formations politiques. L'Union démocratique du Cameroun (UDC) réclame également des éclaircissements sur la continuité de l'État et rappelle que le poste de vice-président, réintroduit dans la Constitution en avril 2026, demeure vacant.

Le RDPC, parti au pouvoir, a tenté de calmer le jeu. Jacques Fame Ndongo, ministre d'État, a affirmé : « Il n'y a aucune vacance de pouvoir au sommet de l'État ». Mais pour l'opposition, les explications officielles ne suffisent pas.

L'APPEL À L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Joshua Osih a également lancé un appel aux Camerounais : s'inscrire massivement sur les listes électorales avant la date limite du 31 août 2026.

« J'appelle tous les Camerounais en âge de voter qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales à le faire dès que possible avant la date limite du 31 août 2026 », a-t-il déclaré.

Son objectif est clair : permettre aux citoyens de « déloger le régime actuel qui refuse de rendre des comptes aux citoyens ». Le SDF voit dans les élections à venir une opportunité de changement.

Le parti appelle les Camerounais à « porter la force du changement vers la victoire lors des prochaines élections législatives et municipales » en prenant leurs conseils municipaux et leur Parlement sous la bannière du SDF pour « garantir l'avenir de leurs enfants ».

L'IRONIE POLITIQUE DE JOSHUA OSIH

Dans une déclaration qui n'est pas passée inaperçue, Joshua Osih a conclu sa conférence de presse par une pique à l'adresse du président Biya.

Il a suggéré que le président peut rentrer au Cameroun, puisque le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie, a récemment assuré que les hôpitaux camerounais sont bien équipés, au point d'« envier les hôpitaux à l'étranger ».

« Le président Paul Biya peut rentrer chez lui, suite aux assurances du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie, selon lesquelles les hôpitaux camerounais sont bien équipés pour envier les hôpitaux à l'étranger », a-t-il ironisé.

Une déclaration qui résume l'état d'esprit de l'opposition : entre l'inquiétude face à l'absence du président et la volonté de ne pas laisser passer l'occasion de marquer des points politiques.

LES ÉLECTIONS DE 2026 : UN ENJEU MAJEUR

Les élections législatives et municipales de 2026 sont cruciales pour l'avenir politique du Cameroun. Elles devraient permettre de renouveler les députés et les conseillers municipaux, dont les mandats ont été prorogés.

Pour le SDF, ces élections sont une occasion de peser sur la scène politique nationale. Le parti, qui a perdu du terrain lors des dernières élections, espère profiter du mécontentement populaire pour reconquérir des bastions.

Joshua Osih, qui a été candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, reste une figure de proue de l'opposition. Sa détermination à faire respecter le calendrier électoral témoigne de la volonté du SDF de ne pas laisser le pouvoir confisquer la démocratie.

LA RÉACTION ATTENDUE DU POUVOIR

Les déclarations de Joshua Osih devraient susciter une réaction du pouvoir. Le RDPC, qui contrôle la majorité à l'Assemblée nationale, a déjà fait savoir qu'il ne céderait pas aux pressions de l'opposition.

La question du report des élections reste ouverte. Si le gouvernement décide de reporter à nouveau le scrutin, il s'expose à une mobilisation de l'opposition et à des tensions accrues.

Le SDF, de son côté, a prévenu : il ne tolérera aucun report. La bataille des élections est lancée.

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