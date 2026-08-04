Cameroun - A Bandjoun, Bayangam et Djebem : la revitalisation des unités à l’ordre du jour

Pour une base forte au MRCDes résolutions ont été prises dans ce sens lors de l'assemblée des structures du département du Koung-khi tenue le dimanche, 19 juillet dernier, sous la présidence de Alain Fokam, en de Dr Siaka, Me André Marie Tassa, Dr Siméon Kuissu, Dr Fokam et bien d'autres.

Le ton est impératif dans le département du Koung-Khi depuis le dimanche 19 juillet 2026, date de la tenue de l’Assemblée des structures du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc).

Les travaux de cette réunion présidée par Alain Fokam, secrétaire du bureau de la fédération départementale du Mrc dans la localité ont abouti à un ensemble de résolutions importantes.

Cette Assemblée demande aux secrétaires des fédérations communales, dans un délai de soixante (60) jours, de réactiver les unités inactives et, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, de créer des unités dans toutes les zones blanches.

Aussi, les secrétaires des fédérations communales doivent recenser, dans un délai de soixante (60) jours, toutes les associations de leur territoire de compétence. L’intensification de la sensibilisation des pré-candidats est envisagée. Il en de même de la poursuite de recrutement et de la formation des représentants potentiels, le besoin devant doubler par rapport aux élections présidentielles.

Les militants de chaque fédération communale sont invités à intensifier la sensibilisation en faveur des inscriptions sur les listes électorales.

Au sein du Mrc dans le département du Koung-Khi, il est impératif que chaque commune doit mettre sur pied une commission de contrôle des listes électorales dans un délai de trente (30) jours et doit participer activement à la distribution des cartes d'électeurs.

Pour ce, les femmes, militantes du Mrc dans le département du Koung-Khi , entend massivement s’impliquer en matière d’inscription sur les listes électorales et de surveillance des votes. Mireille Tamo, responsable départementale des femmes du Mrc dans le Koung-Khi promet de rester déterminer pour le succès de cette formation politique aux prochaines élections municipales et législatives. Dr kouam Tatchemo, responsable régional des opérations électorales et référendaires, a formé les militants du Mrc en matière de mécanismes à observer pour mieux quadriller le terrain en période électorale.

André Marie Tassa, secrétaire du bureau de la fédération régionale de l’Ouest a salué la discipline et le sens d’organisation des militants de la fédération Mrc. Une manière pour lui de saluer le travail de veille et d’organisation administrative opéré principalement par Gaétan FAUTSO KUIATE, secrétaire de la fédération communale de Pete-Bandjoun et Théodore Sassung, rapporteur.

D’ailleurs, presque tous les militants du Mrc sont déterminés à s’opposer avec vigueur et énergie contre les fraudes électorales lors des prochaines élections à venir.

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