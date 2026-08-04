Camer.be
A Bandjoun, Bayangam et Djebem : la revitalisation des unités à l’ordre du jour
CAMEROUN :: POLITIQUE

Cameroun - A Bandjoun, Bayangam et Djebem : la revitalisation des unités à l’ordre du jour

Pour une base forte au MRCDes résolutions ont été prises dans ce sens lors de l'assemblée des structures du département du Koung-khi tenue le dimanche, 19 juillet dernier, sous la présidence de Alain Fokam, en de Dr Siaka, Me André Marie Tassa, Dr Siméon Kuissu, Dr Fokam et bien d'autres.

Le ton est impératif dans le département du Koung-Khi depuis le dimanche 19 juillet 2026, date de la tenue de l’Assemblée des structures du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc).

Les travaux de cette réunion présidée par Alain Fokam, secrétaire du bureau de la fédération départementale du Mrc dans la localité ont abouti à un ensemble de résolutions importantes.  

Cette Assemblée demande aux secrétaires des fédérations communales, dans un délai de soixante (60) jours, de réactiver les unités inactives et, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, de  créer des unités dans toutes les zones blanches.

Aussi, les secrétaires des fédérations communales doivent recenser, dans un délai de soixante (60) jours, toutes les associations de leur territoire de compétence. L’intensification de la sensibilisation des pré-candidats est envisagée. Il en de même de la poursuite de recrutement et de la formation des représentants potentiels, le besoin devant doubler par rapport aux élections présidentielles.

Les militants de chaque fédération communale sont invités à intensifier la sensibilisation en faveur des inscriptions sur les listes électorales.

Au sein du Mrc dans le département du Koung-Khi, il est impératif que  chaque commune doit mettre sur pied une commission de contrôle des listes électorales dans un délai de trente (30) jours et  doit participer activement à la distribution des cartes d'électeurs.

Pour ce,  les femmes, militantes du Mrc dans le département du Koung-Khi , entend massivement s’impliquer en matière d’inscription sur les listes électorales et de surveillance des votes. Mireille Tamo, responsable départementale des femmes du Mrc dans le Koung-Khi promet de rester déterminer pour le succès de cette formation politique aux prochaines élections municipales et législatives.  Dr kouam Tatchemo, responsable régional des opérations électorales et référendaires, a formé les militants du Mrc en matière de mécanismes à observer pour mieux quadriller le terrain en période électorale.  

André Marie Tassa, secrétaire du bureau de la fédération régionale de l’Ouest a salué la discipline et le sens d’organisation des militants de la fédération Mrc. Une manière pour lui de saluer le travail de veille  et d’organisation administrative opéré principalement par  Gaétan FAUTSO KUIATE, secrétaire de la fédération communale de Pete-Bandjoun et Théodore Sassung, rapporteur.

D’ailleurs, presque tous les militants du Mrc sont déterminés à s’opposer avec vigueur et énergie contre les fraudes électorales lors des prochaines élections à venir.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Succession de Biya : le fils du président sur le trône ?
A Bandjoun, Bayangam et Djebem : la revitalisation des unités à l’ordre du jour
Cabral Libii : « La vérité éclatera bientôt »
Vacance du pouvoir : Momo fixe le délai à… 10 ou 20 ans
Législatives 2027 : le RDPC veut tripler ses inscrits dans la Bénoué
LE CAPITAINE EFFOUdou KENNETH PREND LE BRASSARD DE LA PAROLE
RDPC en danger : un magistrat met Biya en garde
Nicolas Maduro en prison à New York tend la main au dialogue
Recensement au Cameroun : le MRC dénonce un fiasco à 19 milliards
Paul Biya en vie : le gouvernement sort du silence après 56 jours d'absence
Cameroun : Tchiroma rejette la succession dynastique
Léon Theiller Onana : « Le régime est une digue qui craque »
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:20
Cameroun : la route qui fait pourrir les tomates

Cameroun : la route qui fait pourrir les tomates
00:33
Affaire Martinez Zogo : le colonel Otoulou accable Amougou Belinga

Affaire Martinez Zogo : le colonel Otoulou accable Amougou Belinga
00:08
Incident Cameroun-RCA : les FACA récupèrent des armes

Incident Cameroun-RCA : les FACA récupèrent des armes
19:29
Cameroun : le naufrage silencieux des universités publiques

Cameroun : le naufrage silencieux des universités publiques
18:42
Succession de Biya : le fils du président sur le trône ?

Succession de Biya : le fils du président sur le trône ?

N/A :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

canal de vie

Vidéo de la semaine

Flore de Lille prépare son 06 Novembre 2026 à Sarcelles près de Paris
TEETY TEZANO à STRASBOURG Juillet 2026
AZIZ MOUNDE: HOMMAGE A ALAIN LE MIGNON
GASTON KELMAN décrypte NDAP BIKOKOO à Paris
HERVE MATHOUX SON REGARD SUR LE FOOT AFRICAIN SES 10 DERNIRERE ANNEES

évènement

Vidéo

Jeunesse engagée : retour sur la finale du Challenge PDF à Bruxelles
WILFRIED EKANGA À BRUXELLES : Il explique les objectifs du PDF, du MRC et les défis à venir
Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur

L'actualité en vidéo