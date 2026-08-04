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Le miracle du Général René Claude Meka:87ans, il reste chef d'état major général des armées
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Cameroun - Le miracle du Général René Claude Meka:87ans, il reste chef d'état major général des armées

Yaoundé, 03 août 2026.  Pendant que tout bouge dans l’armée, un seul homme ne bouge pas.  Parce qu’il ne peut plus.

TOUS PARTIS. LUI RESTE.

Ce lundi, le Président est hors du pays.   Et on a limogé tous les chefs d’état-major : Terre, Air, Marine, Gendarmerie.  
Sauf un.

Le Général René Claude MEKA. 87 ans. Grabataire. Aveugle. Malade depuis des années.  Chef d’État-Major Général des Armées. Il est "miraculeusement" maintenu.

Son adjoint, le Général Hector TCHEMO, 83 ans, valide, son cadet de 4 ans, a lui été envoyé au repos forcé quelques jours plus tôt.

Une question s’impose : Comment un homme qui ne voit plus, qui ne marche plus, peut-il encore commander la plus grande armée du pays ?

La réponse n’est pas militaire. Elle est politique.

 LE GRABATAIRE, GARDIEN DE LA SUCCESSION

Le 1er mai 2026, on a changé la Constitution.  
Désormais, seuls le Président et le Vice-Président qu’il nomme peuvent constater la vacance du pouvoir.  
Finie la saisine du Parlement. Finie l’auto-saisine du Conseil Constitutionnel.

En clair : Sans Vice-Président, seul Paul BIYA peut dire "je ne peux plus régner".

Alors pourquoi garder un CEMA de 87 ans, aveugle et alité ?  
Parce que le jour J, il ne faut pas un Chef qui décide. Il faut un Chef qui signe.  
Il faut un Chef loyal. Un Chef qui ne fera pas de vagues. Un Chef qu’on peut contrôler.

Le grabataire est le plus sûr des pions.

 LE COUP D’ÉTAT CONSTITUTIONNEL SE PRÉPARE

Celui qui a orchestré ces nominations ne prépare pas une guerre. Il prépare une succession.  
Il place ses hommes à tous les postes clés de la Défense.  
Pour que le futur Vice-Président, une fois nommé, puisse "constater la vacance"... et s’appuyer sur cette nouvelle hiérarchie pour verrouiller le pouvoir.

C’est du jamais vu : Un Président qui nomme celui qui pourra le démettre.

 LE VERROUILLAGE JUSQU’AU BOUT

Ces nominations confirment aussi le verrouillage tribal. Les postes stratégiques reviennent encore aux mêmes.  
C’est le prélude à la nomination du Vice-Président. Et probablement à la fin du règne du "vieux monarque d’Etoudi".

L’opposition regarde, impuissante. Le peuple espère un ange.  

Pendant ce temps, le vrai miracle a eu lieu :  Un Général grabataire et aveugle de 87 ans maintenu à la tête des armées. Pour tenir un pays.

Le Cameroun n’est plus dans un caniveau.  Il est dans les mains d’un grabataire.

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