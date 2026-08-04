Côte D'ivoire - Hervé Renard de retour en Côte d'Ivoire : le sorcier blanc revient

Hervé Renard, 57 ans, fait son retour sur le banc de la Côte d'Ivoire, 11 ans après le sacre de la CAN 2015. Il succède à Emerse Faé, non reconduit malgré un Mondial historique.

Libre depuis son intérim raté à la tête de la Tunisie lors du Mondial 2026, le double vainqueur de la CAN retrouve les Éléphants, où il est entré dans la légende il y a onze ans.

Hervé Renard est de retour sur le banc de la Côte d'Ivoire. La Fédération Ivoirienne de Football (FIF) a officialisé mardi 4 août 2026 la nomination du technicien français de 57 ans pour succéder à Emerse Faé. Libre depuis son court intérim à la tête de la Tunisie lors du Mondial 2026, le « sorcier blanc » retrouve un pays où il est une légende vivante celui qu'il a conduit au sacre continental en 2015, après 25 ans d'attente.

Onze ans plus tard, le voilà de retour. La boucle est-elle en train de se refermer ?

Le retour du roi : Hervé Renard rappelé par les Éléphants

L'information, d'abord révélée par Le Parisien mardi 4 août, a rapidement été confirmée par la FIF. Hervé Renard, qui a brièvement dirigé la Tunisie lors du Mondial 2026 en arrivant en pleine compétition, prend la suite d'Emerse Faé, dont le contrat, arrivé à échéance le 31 juillet 2026, n'a pas été renouvelé.

« Selon une information confirmée par RMC Sport, le technicien français de 57 ans va succéder à Emerse Faé », rapportait Foot Mercato quelques heures avant l'officialisation. Un retour qui fait l'unanimité en Côte d'Ivoire, où Renard jouit d'une popularité exceptionnelle, gagnée grâce au sacre de 2015 avec la génération de Yaya Touré, après près d'un quart de siècle de disette.

Emerse Faé : un bilan exceptionnel mais insuffisant

La décision de la FIF a de quoi surprendre. Emerse Faé, 41 ans, laisse derrière lui un bilan impressionnant : vainqueur de la CAN 2024, organisée à domicile, et surtout une qualification historique pour les huitièmes de finale du Mondial 2026 une première dans l'histoire du football ivoirien.

Pourtant, la fédération a choisi de ne pas prolonger son contrat. Une décision qui a laissé le technicien français (naturalisé ivoirien) amer. « Je me projetais déjà sur la Coupe du monde 2030 », a-t-il confié, affirmant ne pas avoir reçu d'explication concernant son départ.

« Frustré de ne pas pouvoir poursuivre le travail entamé, il reste convaincu que cette génération avait les qualités pour grandir après le Mondial 2026 et viser encore plus haut », rapporte Foot Mercato. Un sentiment d'inachevé qui contraste avec l'enthousiasme suscité par l'arrivée de Renard.

Un « pompier de service » devenu homme de la situation

Libre de tout contrat après son court passage en Tunisie, Hervé Renard était l'un des sélectionneurs les plus convoités du marché. Plusieurs sélections Sénégal, Afrique du Sud, Corée du Sud s'étaient renseignées sur sa situation.

Son expérience tunisienne, pourtant, n'a pas été un succès. Arrivé en urgence après l'éviction de Sabri Lamouchi limogé après la déroute face à la Suède (5-1) lors du premier match du Mondial Renard n'a pas réussi à redresser une équipe en pleine crise. Deux défaites, contre le Japon (4-0) et les Pays-Bas (3-1), ont scellé son destin.

« Arrivé en pompier de service après l'éviction de Sabri Lamouchi en pleine Coupe du Monde 2026, Hervé Renard n'a pas réussi à redresser une Tunisie en pleine crise », résume Foot Mercato.

Malgré ces résultats, le CV du technicien français parle pour lui. Double vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations avec la Zambie en 2012, exploit retentissant, puis avec la Côte d'Ivoire en 2015 il est le seul entraîneur à avoir soulevé deux CAN avec deux sélections différentes.

Un parcours contrasté avant le retour aux sources

Avant ce retour en Côte d'Ivoire, Hervé Renard a connu des expériences plus mitigées. À la tête de l'Arabie saoudite, il a pourtant réussi à qualifier les Faucons Verts pour le Mondial 2026. Mais il a été limogé en avril 2026, à moins de deux mois du coup d'envoi de la Coupe du monde, une décision qui avait surpris le monde du football.

Il avait ensuite pris les rênes de l'équipe de France féminine, avec laquelle il a atteint les quarts de finale des JO de Paris 2024. Une élimination contre le Brésil qui avait marqué la fin de son aventure avec les Bleues.

Désormais, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Un retour aux sources, sur un banc qu'il connaît parfaitement, avec une mission claire : préparer la CAN 2027 et les prochaines échéances internationales.

Les défis qui attendent le « sorcier blanc »

Hervé Renard hérite d'une équipe qui a prouvé sa valeur sur la scène internationale. La génération ivoirienne, portée par des cadres expérimentés et des jeunes talents, a montré lors du Mondial 2026 qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleures nations.

Mais le défi est ailleurs. Renard devra insuffler un nouveau souffle, gérer la transition générationnelle et surtout répondre aux attentes d'un peuple qui n'a pas oublié le sacre de 2015. La pression sera immense. Mais l'homme à la chemise blanche a déjà prouvé, par le passé, qu'il savait transformer la pression en énergie positive.

« Double vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations, avec la Zambie en 2012 puis la Côte d'Ivoire en 2015, le Français reste l'un des sélectionneurs les plus respectés sur le continent », souligne Wiwsport.

Une boucle qui se referme

Il y a onze ans, Hervé Renard soulevait la Coupe d'Afrique des nations en Guinée équatoriale, offrant à la Côte d'Ivoire son deuxième titre continental. Ce jour-là, il était entré dans la légende.

Aujourd'hui, il revient. Pas pour y vivre des souvenirs, mais pour écrire un nouveau chapitre. La FIF, en le rappelant, fait le pari de l'expérience, de la connaissance du terrain, et de la mémoire collective.

Reste à savoir si le « sorcier blanc » saura répéter son exploit. Une chose est sûre : les Éléphants ont retrouvé leur guide. Et le peuple ivoirien, lui, retient son souffle.

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