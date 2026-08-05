Cameroun - Saint Eloi Bidoung affirme : 200 chefs ont rejoint Biya en Suisse

Saint Eloi Bidoung affirme sur NTV que 200 chefs traditionnels camerounais ont rejoint Paul Biya en Suisse. Aucune confirmation officielle. Les spéculations s’intensifient autour du séjour présidentiel.

Invité sur le plateau de NTV, Saint Eloi Bidoung a lancé une affirmation qui secoue la classe politique camerounaise : près de 200 chefs traditionnels auraient quitté Yaoundé pour la Suisse, où séjourne le président Paul Biya. Mais où est la vérité ?

Alors que le chef de l’État camerounais, âgé de 93 ans, est en séjour privé en Europe depuis le 7 juin 2026, cette déclaration vient alimenter un climat déjà chargé de spéculations. Que cache ce déplacement massif de notables traditionnels ? Éléments de réponse.

Saint Eloi Bidoung, une voix qui dérange

Saint Eloi Bidoung n’est pas un inconnu dans le paysage médiatique et politique camerounais. Ancien militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), il est devenu l’un des critiques les plus acerbes du régime en place. Il a déjà qualifié Paul Biya de « président aveugle, sourd et muet » et dénoncé l’absence d’alternance politique après 43 ans de règne.

Ses interventions télévisées sont toujours très suivies. C’est sur le plateau de NTV qu’il a lâché sa dernière bombe : « Près de 200 chefs traditionnels ont quitté Yaoundé pour la Suisse. Ce déplacement serait motivé par la présence du président Paul Biya en Suisse. »

Paul Biya en Suisse : un séjour qui interroge

Le président Paul Biya a quitté Yaoundé le 7 juin 2026 pour un « court séjour privé en Europe ». Plus de 50 jours plus tard, il n’a toujours pas regagné le Cameroun. Une absence record qui alimente les débats au sein de la classe politique et dans les médias.

Selon Jeune Afrique, le chef de l’État a été pris en charge dans une clinique privée de Genève, où il séjourne depuis le 7 juin, alors qu’un malaise lors de la fête nationale du 20 mai a relancé le débat sur sa santé. La présidence camerounaise, elle, se veut rassurante, évoquant un « séjour privé » sans plus de précisions.

Une affirmation sans preuve

Si la déclaration de Saint Eloi Bidoung a fait grand bruit, elle reste à ce jour non confirmée. Aucune communication officielle de la présidence, du ministère de l’Administration territoriale ou du Conseil national des chefs traditionnels n’est venue étayer ces dires.

L’intéressé lui-même n’a produit aucune preuve ni liste de noms, ni images, ni document officiel. Son affirmation repose uniquement sur sa parole, dans un contexte où les rumeurs autour du séjour suisse de Paul Biya se multiplient.

Le poids des chefs traditionnels au Cameroun

Au Cameroun, les chefs traditionnels occupent une place singulière dans l’équilibre politique et social. Ils incarnent l’autorité locale, la mémoire des communautés et, souvent, un relais d’influence pour le pouvoir central.

Leur soutien est régulièrement sollicité par le régime. En janvier 2025, des chefs traditionnels avaient apporté un « soutien ferme et définitif » à la candidature de Paul Biya à la présidentielle. Ce positionnement avait déjà suscité la controverse, certains y voyant une instrumentalisation de la chefferie traditionnelle.

Un contexte de spéculations intenses

La déclaration de Bidoung intervient dans un climat de forte incertitude. L’absence prolongée de Paul Biya alimente les interrogations sur son état de santé, tandis que l’opposition fustige un pays en « pilotage automatique ».

Dans ce vide d’informations, les rumeurs prolifèrent. Le voyage de 200 chefs traditionnels s’il est avéré pourrait être interprété comme une tentative de mobilisation des soutiens du régime, ou comme un signe de fébrilité du pouvoir face à l’absence prolongée de son chef.

Que savons-nous vraiment ?

À ce stade, trois éléments sont avérés :

- Paul Biya est en Suisse depuis le 7 juin 2026.

- Il séjourne dans une clinique privée à Genève.

- Saint Eloi Bidoung a effectivement tenu ces propos sur NTV.

Tout le reste relève de l’hypothèse. Le voyage des 200 chefs traditionnels n’a été ni confirmé ni infirmé par les autorités. Leur éventuel objectif rencontrer Paul Biya, lui apporter un soutien, ou tout autre motif reste inconnu.

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