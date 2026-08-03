Cameroun - Législatives 2027 : le RDPC veut tripler ses inscrits dans la Bénoué

Le RDPC se prépare aux élections législatives et municipales de 2027. Gabriel Mbaïrobe fixe des objectifs chiffrés dans la Bénoué. Stratégies, mobilisation et enjeux.

À neuf mois des élections législatives et municipales, le RDPC passe en mode « opération séduction » dans la Bénoué. Gabriel Mbaïrobe a fixé des objectifs chiffrés à ses troupes réunies à Garoua : doubler, voire tripler le nombre d’inscrits sur les listes électorales. Objectif affiché : une victoire « sans bavure et sans partage ».

Ce dimanche 2 août 2026, la permanence du RDPC à Garoua vibrait au rythme d’une mobilisation politique d’un nouveau genre. Gabriel Mbaïrobe, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour la Bénoué, a réuni les cadres du parti pour une mission précise : préparer les élections législatives et municipales du premier trimestre 2027.

L’objectif est clair. « Doubler voire tripler le chiffre des inscrits sur les listes électorales » soit 5 900 nouveaux inscrits dans le département. Le ministre ne cache pas ses ambitions : une victoire « sans bavure et surtout sans partage ».

Mais derrière cette mobilisation affichée se cache une réalité que la direction du parti peine à reconnaître publiquement : la présidentielle d’octobre 2025 a laissé des traces. Paul Biya réélu avec 53,66 % des voix son score le plus faible depuis plus de trois décennies. Et dans la Bénoué, terre historique du RDPC, l’heure est à la reconquête.

« Pas de défaitisme » : le séminaire de Yaoundé et ses prolongements

Tout a commencé le 22 juillet 2026 au Palais des Congrès de Yaoundé. Sous la houlette de Jean Nkuete, secrétaire général du Comité central du RDPC, un « séminaire stratégique » a réuni les responsables territoriaux du parti. Placé sous le thème « L’impérative large victoire du RDPC aux élections législatives et municipales : raisons, conditions préalables, actions », ce séminaire visait à doter les cadres des « outils nécessaires à la poursuite convenable, pratique et efficace de la préparation des élections ».

Jean Nkuete a été sans détour. Face aux responsables du parti, il a appelé à ne « céder à aucun défaitisme ». Un message qui en dit long sur l’état d’esprit au sein du RDPC après le scrutin d’octobre 2025. « Malgré les conditions de l’environnement que nous connaissons bien, nous ne devons céder à aucun défaitisme », a-t-il martelé.

Le secrétaire général a également mis en garde contre les rivalités internes, un poison récurrent dans les rangs du parti au pouvoir. « Nous ne pouvons pas aborder les élections législatives et municipales avec assurance et quiétude si l’apaisement n’est pas renforcé dans nos rangs, si les questions relatives aux candidatures et au profil des candidats ne sont pas courageusement et clairement explicitées », a-t-il déclaré.

La Bénoué en ordre de bataille

Le 2 août, c’est Gabriel Mbaïrobe qui a relayé ces orientations à l’échelle départementale. Autour de lui, un aréopage de cadres influents : des directeurs généraux de sociétés parapubliques (SODECOTON, SIC), des parlementaires, le président du Conseil régional du Nord, des maires, ainsi que les présidents des douze sections RDPC de la Bénoué, les sections OJRDPC et OFRDPC.

Un parterre de poids lourds locaux, conscients que l’enjeu dépasse la simple formalité électorale. La Bénoué, fief agricole et bastion historique du parti, est un baromètre de la santé politique du RDPC dans le septentrion.

« Notre paysage politique actuel exige de profondes mutations notamment au plan organisationnel ainsi que sur l’encadrement des militants à la base », a déclaré Alioum Garga, maire de la commune d’arrondissement de Garoua 1er et président de la section RDPC Bénoué Centre I, section hôte de la rencontre.

L’objectif chiffré : 5 900 nouveaux inscrits

Devant les microphones et les caméras, Gabriel Mbaïrobe a dévoilé les ambitions du parti pour la Bénoué. Objectif principal : « intensifier les préparatifs des élections à venir » en « doublant voire triplant le chiffre des inscrits sur les listes électorales ».

Concrètement, le département compte actuellement 5 900 nouveaux inscrits. L’ambition est de faire exploser ce chiffre. Pour y parvenir, Mbaïrobe a appelé à « y mettre des moyens matériels, financiers et humains pour convaincre et surtout séduire les électeurs ».

Le verbe « séduire » n’est pas anodin. Il traduit une prise de conscience : la période où le RDPC pouvait compter sur un vote de fidélité automatique est révolue. Il faut désormais aller chercher les électeurs, les convaincre, les « séduire ».

« Victoire sans bavure et sans partage »

L’objectif ultime est sans équivoque : « permettre aux listes du RDPC de remporter sans bavure et surtout sans partage les prochaines élections ».

Cette rhétorique de la « victoire sans partage » n’est pas nouvelle au sein du RDPC. Elle résonne comme un mantra, une promesse de domination totale. Mais elle révèle aussi une inquiétude : celle de voir l’opposition grignoter des portions du territoire électoral.

Dans la Bénoué, le défi est multiple. Il faut non seulement conserver les positions acquises mairies, conseils régionaux, sièges à l’Assemblée nationale mais aussi les renforcer. « Nous devons conserver plus gaillardement et plus fièrement les titres de champions que nous détenons », a rappelé Jean Nkuete à l’échelle nationale.

Le calendrier : un premier trimestre 2027

« Sauf cas de force majeure susceptible de reporter à nouveau ce scrutin, tous les signaux indiquent que les élections législatives et municipales sont prévues au début du premier trimestre 2027 au Cameroun ».

Cette précision est importante. Elle confirme que le double scrutin législatives et municipales pourrait enfin avoir lieu après plusieurs reports successifs. Le mandat des députés et des conseillers municipaux, qui aurait dû expirer en 2020, a été prorogé à plusieurs reprises. Une échéance en 2027 mettrait fin à une période d’incertitude institutionnelle.

La fragilité révélée par la présidentielle de 2025

Pour comprendre l’urgence de cette mobilisation, il faut revenir au scrutin présidentiel du 12 octobre 2025. Paul Biya a été réélu avec 53,66 % des suffrages. Un score historiquement bas pour le parti au pouvoir, qui culminait encore à 71,28 % en 2018.

« Ce résultat nourrit les inquiétudes du RDPC à l’approche des élections locales et législatives », analyse un observateur de la vie politique camerounaise. L’opposition, menée par Issa Tchiroma Bakary (35,19 %) et Maurice Kamto, a réalisé une percée significative.

Dans ce contexte, la Bénoué, région septentrionale historiquement acquise au RDPC, devient un théâtre stratégique. Si le parti venait à y perdre des plumes, le signal serait catastrophique à l’échelle nationale.

Séduction, proximité et maîtrise du fichier électoral

Les orientations données par Jean Nkuete le 22 juillet dessinent les contours de la stratégie RDPC pour 2027:

- Améliorer la communication locale

- Lutter contre la désinformation

- Renforcer la mobilisation des militants

- Maîtriser le fichier électoral

- Mieux préparer les stratégies locales de campagne

- Mobiliser les ressources nécessaires

- Associer davantage les jeunes et les femmes aux responsabilités

« Le RDPC entend miser sur la proximité avec les populations, la mobilisation des militants et le renforcement de l’encadrement politique ».

Dans la Bénoué, Gabriel Mbaïrobe a décliné ces orientations en actes concrets. La distribution d’intrants agricoles aux jeunes et femmes militants du RDPC, quelques semaines plus tôt, s’inscrit dans cette logique de séduction par l’action. « Nous disons merci à monsieur le ministre », a déclaré un bénéficiaire, Jean Claude Farailla, avant d’ajouter : « Nous voulons le rassurer et lui demander d’aller dire à Son Excellence Paul Biya qu’ici à Garoua 3, nous sommes à 100 % pour le Rdpc et voteront toujours pour le Rdpc ».

Les défis à venir

Malgré cette mobilisation affichée, plusieurs zones d’ombre persistent. Le mode de désignation des candidats du RDPC investiture ou primaires n’a pas encore été tranché. La base militante plaide pour une « approche participative ».

Par ailleurs, Jean Nkuete a prévenu que « la sérénité » ne doit pas conduire au déni : « Elle n’a aucun lien avec l’aveuglement, la vanité, la condescendance, la naïveté ou l’inconscience ».

Un aveu implicite que le parti au pouvoir, malgré ses moyens et son ancrage historique, aborde ces élections avec une certaine fébrilité. La Bénoué, bastion historique, sera un test. Et les 5 900 nouveaux inscrits que Gabriel Mbaïrobe appelle de ses vœux pourraient bien faire la différence entre une victoire « sans bavure » et un scrutin plus serré que prévu.

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