Cameroun : Biya promeut un général à la tête de la Garde présidentielle

Pour la première fois depuis la création de la Garde présidentielle en 1985, son commandant accède au grade de général de brigade. Une promotion historique signée depuis la Suisse par un Paul Biya absent du Cameroun depuis 58 jours.

Le 3 août 2026, depuis Genève où il séjourne depuis près de deux mois, le président Paul Biya a signé une série de décrets qui bouleversent le haut commandement militaire camerounais. Parmi eux, un nom retient l'attention : le colonel Beko’o Abondo Raymond Jean Charles, commandant de la Garde présidentielle depuis treize ans, est promu au grade de général de brigade et maintenu à son poste.

Une première en quarante et un ans. Depuis la création de cette unité d'élite en 1985, jamais un commandant de la Garde présidentielle n'avait porté l'étoile de général. Les prédécesseurs de Beko’o Abondo Titus Egobo (1985-1999), Jean Paul Mengo (2001-2011), Raymond Thomas (2011-2013) ont tous exercé avec le grade de colonel. Cette promotion n'est donc pas anodine : elle signale une confiance renouvelée, un verrouillage sécuritaire accru, et peut-être une préparation de l'après-Biya.

Mais pourquoi maintenant ? Alors que le chef de l'État, 93 ans, n'a pas été vu en public depuis le 20 mai et que son absence prolongée alimente toutes les spéculations, cette décision interroge. Est-ce un simple réajustement militaire ou un mouvement stratégique dans la longue partie d'échecs que mène Paul Biya depuis quatre décennies ?

Un colonel promu général : l’ascension d’un fidèle treize ans aux côtés du président

Le décret n°2026/265, signé le 3 août 2026, officialise la promotion de Beko’o Abondo Raymond Jean Charles au grade de général de brigade. Colonel depuis le 1er janvier 2019, il était à la tête de la Garde présidentielle depuis 2013 soit treize années de service dans l'unité la plus sensible du dispositif sécuritaire camerounais.

Son parcours, relativement discret, témoigne d'une loyauté sans faille. En février 2024, il supervisait déjà l'entraînement d'une unité d'élite de 700 hommes pour renforcer la Garde. En juin 2026, il présidait encore la cérémonie d'ouverture du camp « PG Holiday Sports 2026 » à Yaoundé.

Cette promotion n'est pas isolée. Cinq colonels ont été élevés au rang de général de brigade, parmi lesquels Eloundou E. Mesmin Magloire Aristide (Gendarmerie), Nchankou Mbouombouo Njindam Oumar, Epie Ngome Wilson et Mezui Zo'o Elie (Armée de terre). Le général de division Ebaka Hippolyte a quant à lui été nommé major général de l'état-major des armées.

Mais le cas de Beko’o Abondo est unique : lui seul est maintenu à son poste après sa promotion. Les autres généraux fraîchement nommés changent de fonction ou intègrent de nouveaux commandements.

Pourquoi Biya élève-t-il la Garde présidentielle au rang de général ?

Une décision qui rompt avec quatre décennies de tradition. Depuis la dissolution de la Garde républicaine après le putsch avorté du 6 avril 1984, Paul Biya a toujours veillé à ce que l'unité chargée de sa sécurité personnelle reste sous le commandement d'officiers gradés mais subalternes jamais de généraux.

Pourquoi ce changement aujourd'hui ? Trois hypothèses se dégagent :

1. Une récompense pour treize ans de loyauté. Beko’o Abondo est l'un des plus anciens commandants de la Garde présidentielle. Sa longévité à ce poste stratégique témoigne d'une confiance absolue.

2. Un renforcement symbolique du dispositif sécuritaire. Dans un contexte d'absence prolongée du président, élever le commandant de la Garde au grade de général, c'est aussi affirmer que l'institution reste solide et que la chaîne de commandement fonctionne.

3. Une préparation de l'après-Biya. À 93 ans, Paul Biya est le plus vieux chef d'État du monde. Cette promotion pourrait être un message adressé aux prétendants potentiels : le fidèle qui commande la Garde est désormais un général. Il sera un acteur clé de toute transition.

Comme le souligne un colonel à la retraite cité par RFI : « Personne ne peut procéder à de telles nominations au sein de l’armée hormis le chef de l’État ». Le geste est donc éminemment politique.

La Garde présidentielle : une unité née des cendres du putsch de 1984

Pour comprendre le poids symbolique de cette promotion, il faut revenir à l'histoire de cette unité d'élite.

Le 6 avril 1984, des membres de la Garde républicaine l'unité chargée de la sécurité présidentielle ont tenté de renverser Paul Biya, arrivé au pouvoir en novembre 1982. Le putsch a fait officiellement 70 morts et 51 blessés. Les mutins, majoritairement originaires du nord musulman, avaient été transférés de leurs postes après que Biya eut été alerté d'un complot.

Biya a survécu. Il a dissous la Garde républicaine et créé en 1985 une nouvelle unité : la Garde présidentielle. Confiée à des officiers triés sur le volet, formée avec le concours d'Israël, elle est placée sous l'autorité directe du président.

Depuis, la Garde présidentielle est le symbole du contrôle biyiste sur l'appareil sécuritaire. En y plaçant un général pour la première fois, Paul Biya envoie un signal clair : le verrou est plus solide que jamais.

« Le président est en vie » : une promotion signée à 5 000 kilomètres de Yaoundé

Le 3 août 2026, Paul Biya n'était pas à Yaoundé. Il se trouvait à Genève, en Suisse, où il séjourne depuis le 7 juin. Une absence de 58 jours l'une des plus longues de ses 44 années de pouvoir.

Le gouvernement camerounais, par la voix du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, a tenté de rassurer : « Le président Paul Biya est en vie. Le président Paul Biya n'a pas démissionné cela doit être dit clairement. Le président Paul Biya va bientôt rentrer au Cameroun ».

Mais les interrogations persistent. Le 20 mai 2026, Biya était encore présent à la parade nationale à Yaoundé. Depuis, plus aucune apparition publique. Les rumeurs sur son état de santé hospitalisation à Genève, séjour dans une clinique ont été démenties par le gouvernement, sans que cela apaise les spéculations.

L'opposition, notamment le MRC de Maurice Kamto, dénonce un « manque de respect envers le peuple camerounais » et réclame plus de transparence. Pour Justin Noa, secrétaire général du MRC, ces nominations ne suffisent pas : il demande des « preuves sur l’exercice réel des fonctions présidentielles ».

Cinq généraux, quatre régions militaires : le grand chambardement de l’armée

La promotion de Beko’o Abondo s'inscrit dans un remaniement plus large de l'appareil militaire camerounais. Trois décrets ont été signés le 3 août :

- Promotion de cinq colonels au grade de général de brigade, dont Beko’o Abondo.

- Nomination du général de division Ebaka Hippolyte comme major général de l'état-major des armées.

- Remplacement des commandants de quatre régions militaires interarmées sur cinq, couvrant le Centre, le Sud, l'Est, le Littoral, le Sud-Ouest, l'Adamaoua et une partie de l'Extrême-Nord.

Ce remaniement touche des zones stratégiques : la région de l'Extrême-Nord, où l'armée combat Boko Haram, et les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en proie à une crise séparatiste.

Un geste politique plus qu’une simple promotion militaire

En élevant le commandant de la Garde présidentielle au rang de général, Paul Biya ne récompense pas seulement un fidèle. Il envoie plusieurs messages :

À l'armée : la loyauté paie. Treize ans de service à la tête de l'unité la plus sensible sont récompensés par une promotion exceptionnelle.

À l'opposition : le pouvoir est entre de bonnes mains. Même absent, le président signe des décrets et réorganise l'armée.

À la communauté internationale : le Cameroun reste stable. Le verrou sécuritaire est renforcé.

À ses successeurs potentiels : le général Beko’o Abondo sera un acteur incontournable de toute transition.

Comme l'écrivait TRT Afrika en novembre 2025 : « Paul Biya joue une partie d'échecs politique qu'il mène depuis plus de quatre décennies ». Cette promotion en est un coup de plus.

Que signifie cette nomination pour l’avenir du Cameroun ?

Le Cameroun de 2026 est un pays en attente. En attente du retour de son président. En attente d'un nouveau gouvernement, promis depuis décembre 2025 mais jamais formé. En attente, peut-être, d'une transition.

La promotion de Beko’o Abondo au grade de général de brigade est un signal fort dans ce contexte d'incertitude. Elle signifie que Paul Biya, depuis Genève, continue de contrôler les leviers essentiels du pouvoir en particulier ceux qui assurent sa sécurité et celle de l'État.

Mais elle soulève aussi des questions : ce geste est-il une préparation à la succession ? Le général Beko’o Abondo sera-t-il un acteur clé du jour d'après ? Ou bien cette promotion n'est-elle qu'un signe supplémentaire que Paul Biya, à 93 ans, entend poursuivre sa partie d'échecs encore longtemps ?

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