Cameroun - Affaire Martinez Zogo : le colonel Otoulou accable Amougou Belinga

Affaire Martinez Zogo : le colonel Otoulou, 34e témoin, accuse Amougou Belinga d'être le commanditaire. Aveux de Danwe, vidéos, téléphones disparus : le récit de l'audience choc du 4 août 2026.

Devant le tribunal militaire de Yaoundé, le colonel Jean-Pierre Otoulou a livré un témoignage fleuve, balayant les objections de la défense et désignant formellement l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga comme le commanditaire de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo.

Il est 11h42, ce mardi 4 août 2026, lorsque le président du tribunal militaire de Yaoundé ouvre les débats. Dès les premières minutes, une requête de la défense est balayée. Le colonel Jean-Pierre Otoulou, ex-commandant de la Légion de gendarmerie du Centre, 34e témoin à charge, s'avance à la barre.

Pendant plus de cinq heures, il va livrer un récit implacable. Un Prado noir repéré à la station Total Yannick. Des vidéos amateurs qui ne laissent aucun doute. Des relevés téléphoniques qui trahissent une intense activité entre les accusés. Des téléphones qui disparaissent mystérieusement. Et des aveux : celui du lieutenant-colonel Justin Danwe, qui reconnaît avoir mené l'opération contre le journaliste. Mais surtout, une accusation directe : Jean-Pierre Amougou Belinga, le puissant homme d'affaires et patron de médias, est formellement désigné comme le commanditaire.

La requête de la défense rejetée d'entrée

Dès l'ouverture des débats, la tension est palpable. Maître Claude Assira, avocat de l'État, a transmis une requête en date du 27 juillet 2026 visant à faire passer l'interrogatoire de la partie civile avant la réexamination du Ministère Public. Le président du tribunal la rejette sèchement, la qualifiant de « dilatoire et non conforme aux dispositions légales ». Un renvoi avait déjà été accordé à la défense le 14 juillet précédent.

« Je dispose de nouveaux éléments » : la défense sur la défensive

Lorsque le colonel Otoulou annonce disposer de nouveaux éléments matériels et d'un support vidéo à produire, la défense réagit immédiatement. Maître Tchoungang s'oppose, arguant que cette pièce vidéo avait été préalablement écartée par le Juge d'Instruction. D'autres avocats de la défense Maîtres Guezo, Mbuny et Tchoungang interviennent pour interdire la lecture de pièces établies en dehors du cadre strict de la commission mixte d'enquête police-gendarmerie.

Mais le Ministère Public contredit fermement cette posture, confirmant au tribunal que le procès-verbal litigieux figure bel et bien, coté et paraphé, dans le bordereau du dossier de procédure. Un revers pour la défense.

Le commanditaire désigné : Eko Eko met en cause Amougou Belinga

Le cœur des révélations du colonel Otoulou porte sur les liens présumés entre Justin Danwe et Jean-Pierre Amougou Belinga. Le témoin rappelle que lors de son audition du 31 janvier 2023, le Directeur Général de la DGRE, Léopold Maxime Eko Eko, a formellement désigné Jean-Pierre Amougou Belinga comme commanditaire.

Selon Otoulou, c'est Eko Eko qui a immédiatement orienté les enquêteurs vers la piste de Jean-Pierre Amougou Belinga et de Justin Danwe. Une révélation qui, si elle est confirmée, place le puissant homme d'affaires au centre du dispositif criminel.

Les aveux de Danwe : 2 millions pour « faire taire » le journaliste

Le lieutenant-colonel Justin Danwe, quant à lui, est passé aux aveux à la suite d'une confrontation directe. Il a déclaré avoir reçu 2 millions de francs CFA pour planifier l'opération visant à « faire taire » le journaliste, puis 500 000 francs CFA supplémentaires à la veille de l'exécution.

Ces sommes s'inscrivaient dans le cadre d'une demande globale d'avance de solde fixée à 23 millions de francs CFA. Danwe a également affirmé avoir tenu son supérieur informé, soutenant qu'il s'agissait d'une pratique récurrente au sein de la DGRE.

Les preuves matérielles : un Prado noir, une cagoule, une arme VZ

L'enquête s'est appuyée sur l'exploitation de vidéos amateurs identifiant un véhicule Prado noir repéré dans la zone du RAP et à la station Total Yannick. Les perquisitions ont permis de retrouver du matériel d'intervention : une cagoule, de la ficelle, ainsi qu'une décharge pour une arme de type VZ dotée d'un chargeur de 25 munitions.

Le colonel Otoulou a précisé que les membres du commando opéraient à visage découvert, signe d'un manque de professionnalisme ou d'une confiance aveugle dans l'impunité.

Les télécommunications : des échanges intenses et des messages supprimés

Les données de télécommunications ont révélé une intensification très nette des échanges entre Justin Danwe et Jean-Pierre Amougou Belinga entre le 16 et le 26 janvier 2023, accompagnée de la suppression systématique des messages WhatsApp. Selon le colonel Otoulou, les deux accusés échangeaient via un autre téléphone qui aurait depuis disparu.

Le colonel Otoulou a également fait état de la disparition de 7 téléphones sur les 10 appartenant à Eko Eko entre le 29 et le 31 janvier, soit 70 % de ses puces numériques.

Le mystère de l'iPhone 12 de Mélissa Amougou

Le témoin a relaté les difficultés survenues lors de la tentative de saisie d'un iPhone 12 appartenant à Mélissa Amougou. Les traces du téléphone avaient été retrouvées chez un réparateur du quartier Biyem-Assi, à Yaoundé. C'est la belle-sœur du réparateur, employée au domicile de Jean-Pierre Amougou Belinga, qui l'y avait apporté.

L'appareil n'a jamais été transmis aux enquêteurs. Maître Calvin Job, avocat de la famille de Martinez Zogo, dénonce un « sabotage interne » : « Ce qui est encore plus grave dans cette affaire, c'est qu'on a un enquêteur qui fait tout pour obtenir un téléphone et que, finalement, le directeur de l'enquête nous fait comprendre que ce n'est pas nécessaire de trouver ce téléphone alors que c'est un élément fondamental ».

Une défense qui vacille

Face à ce réquisitoire implacable, la défense tente de résister. Maître Charles Tchoungang dénonce un récit « contradictoire » : « Il contredit son propre expert, le procureur, qui a conclu que Monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga n'a de lien avec l'enlèvement, la torture et l'assassinat de Martinez Zogo ».

Maître Seri Zokou abonde : « Nous avons le sentiment d'une enquête qui semblait orientée dès le début ».

Mais les éléments accumulés par le colonel Otoulou aveux, preuves matérielles, relevés téléphoniques, témoignages concordants forment un faisceau d'indices de plus en plus difficile à contester.

L'affaire renvoyée : la suite du combat judiciaire

L'affaire a été renvoyée pour permettre le contre-interrogatoire du témoin. Mais une chose est sûre : le colonel Otoulou a porté un coup dévastateur à la défense. Le procès de l'assassinat de Martinez Zogo, trois ans après les faits, entre dans une phase décisive.

La vérité, peut-être, est enfin en train d'éclater.

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