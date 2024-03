États-Unis :: Tyson Vs Paul : Le Choc Des Générations Enflammera Le Ring Le 20 Juillet 2024 :: United States

Le monde de la boxe est en ébullition ! La légende Mike Tyson, 57 ans, a annoncé son retour sur le ring pour affronter le youtubeur et boxeur professionnel Jake Paul, 26 ans, le 20 juillet 2024 à Las Vegas.

Ce duel des titans, baptisé "Le choc des générations", promet une confrontation explosive entre deux styles opposés. D'un côté, l'expérience et la puissance de frappe de Tyson, ancien champion du monde poids lourds. De l'autre, la jeunesse et l'agilité de Paul, invaincu en six combats professionnels.

L'enjeu est immense pour les deux protagonistes. Tyson, qui n'a plus combattu depuis 2005, vise à prouver qu'il n'a rien perdu de sa puissance et de son talent. Paul, quant à lui, veut asseoir sa crédibilité dans le monde de la boxe en battant une légende vivante.

Le combat, qui se déroulera en huit rounds, sera diffusé en direct sur pay-per-view. Les billets seront mis en vente dans les prochains jours et devraient se vendre comme des petits pains.