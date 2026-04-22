CAMEROUN :: Un fils présumé de Biya réclame la vice-présidence pour la famille :: CAMEROON

Un seul texte publié en ligne. Quelques paragraphes signés d'un prénom. Et soudain, une question que beaucoup murmuraient depuis des années se retrouve formulée noir sur blanc, sans détour : le pouvoir au Cameroun serait-il en train de devenir une affaire de succession familiale assumée ?

Ce qui a été écrit, et par qui

Georges Gilbert Baongla, qui se présente publiquement comme le fils aîné du président Paul Biya, a publié une déclaration dans laquelle il affirme que le poste de vice-président de la République du Cameroun appartient, de droit, à la famille présidentielle. Sa formulation est explicite : seul un enfant légitime du chef de l'État, doté selon lui d'une expertise en gouvernance nationale, serait en mesure d'assurer la continuité du régime ce qu'il nomme la « Renewalocratie », concept qu'il attribue directement à Paul Biya.

Dans le même texte, Baongla s'en prend avec une violence verbale marquée à Jean De Dieu Momo, figure publique du paysage politique et ministre camerounais, le qualifiant d'homme de main et de « clown menteur ». L'attaque personnelle occupe presque autant de place que la revendication dynastique elle-même.

Pourquoi ce texte ne peut pas être ignoré

La déclaration de Baongla s'inscrit dans un contexte de tension latente autour de la succession au sommet de l'État camerounais. Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, n'a jamais officiellement désigné de dauphin. L'absence de vice-président effectif poste constitutionnellement prévu mais pas encore pourvu est au cœur des spéculations politiques.

Revendiquer ce poste au nom du sang, publiquement, marque un déplacement symbolique net. Ce n'est plus une rumeur de palais. C'est une position énoncée, datée, signée. Que Baongla soit ou non reconnu officiellement comme fils du président ne change pas l'essentiel : quelqu'un a jugé le moment venu de dire à voix haute ce que la logique dynastique impliquait en silence.

Les mécanismes à l'œuvre

Le concept de Renewalocratie forgé dans le texte pour désigner le système politique bâti autour de Paul Biya est révélateur. Il ne s'agit plus seulement de défendre un bilan ou un programme. Il s'agit d'ériger un régime en doctrine transmissible, dotée d'un nom, d'un fondateur, et désormais d'une logique de continuité filiale.

Ce type de discours dynastique suit une trajectoire connue dans plusieurs États africains : d'abord les rumeurs, ensuite les cercles proches, enfin la déclaration publique non démentie. L'absence de réaction officielle du palais d'Etoudi face à ce texte constitue, en soi, un signal politique. Le silence peut valider autant qu'il censure.

L'attaque contre Momo, elle, remplit une autre fonction : délégitimer les voix qui contestent la prétention familiale, en les requalifiant comme extérieures, mal informées, indignes du débat.

Ce que les prochains mois vont révéler

La succession au Cameroun pourrait devenir le principal facteur de recomposition du paysage politique. Si la transition s'opère dans une logique familiale assumée, les équilibres régionaux, partisans et institutionnels seront profondément redistribués. Les institutions internationales, déjà attentives aux dynamiques de gouvernance en Afrique centrale, auront à réagir.

La démocratie ou la dynastie : le Cameroun doit choisir

Ce texte pose une question que les procédures électorales ne suffiront pas à trancher. Peut-on encore parler de compétition politique ouverte dans un pays où le pouvoir commence à se formuler en termes de lignée ? Et si la réponse officielle reste le silence, qui, alors, parle vraiment au nom de la République ?

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