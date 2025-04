Élection 2025 au Cameroun : Devenez VAR pour Protéger l'Intégrité du Vote :: CAMEROON

Présidentielle 2025 : Un Appel Citoyen pour Surveiller l'Intégrité des Résultats

À l’approche de l’élection présidentielle de 2025, un mouvement citoyen inédit émerge au Cameroun. Face aux multiples défis socio-économiques qui frappent le pays – pauvreté, infrastructures défaillantes, corruption –, l’initiative "VAR" (Vérificateurs Actifs des Résultats) invite les Camerounais à prendre part activement à la surveillance du scrutin pour garantir des résultats transparents.

Un Contexte de Mécontentement Généralisé

L’appel lancé par Hamadou Babba Abdouraman met en lumière les frustrations quotidiennes des citoyens :

- Insécurité alimentaire : Des millions de Camerounais peinent à se nourrir correctement.

- Infrastructures en ruine : Embouteillages monstres à Douala et Yaoundé, électricité instable, déchets non collectés.

- Services publics défaillants : Internet cher et lent, absence d’autoroute Yaoundé-Douala, transports ferroviaires obsolètes.

- Dépenses publiques controversées : Des milliards gaspillés dans des meetings politiques pendant que les écoles et hôpitaux manquent de tout.

Face à ce constat, l’auteur exhorte ses concitoyens à refuser la résignation et à agir pour un changement réel.

Le Rôle des VAR : Des Citoyens Vigilants

Le Cercle des Hommes & Femmes d’Honneur du Cameroun propose aux Camerounais de devenir des VAR (Vérificateurs Actifs des Résultats) à partir du 1er mai 2025. Leur mission :

- Surveiller le déroulement du vote dans les bureaux électoraux.

- Documenter les irrégularités (bourrage d’urnes, intimidation, fraudes).

- Diffuser les résultats réels pour contrer toute tentative de manipulation.

L’objectif est clair : faire respecter la volonté populaire et éviter que les résultats ne soient falsifiés, comme cela a souvent été dénoncé par le passé.

Pourquoi Cet Appel Est-Il Crucial ?

Les élections au Cameroun ont souvent été entachées de suspicions de fraude électorale. En 2018, l’opposition et des observateurs internationaux avaient dénoncé des anomalies. En 2025, avec une population plus connectée et des moyens technologiques accessibles, les VAR pourraient jouer un rôle décisif en :

- Filmant les procédures de vote pour preuves tangibles.

- Partageant les procès-verbaux en temps réel sur les réseaux sociaux.

- Faisant pression sur les autorités pour plus de transparence.

Comment Rejoindre le Mouvement ?

Les citoyens souhaitant s’engager peuvent s’inscrire sur honneur237. Aucune compétence particulière n’est requise, seulement la volonté de défendre la démocratie.