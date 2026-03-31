Châtiments corporels au Cameroun : la mort de Maëva Kom, 14 ans, choque la nation :: CAMEROON

14 ans. Une punition. Un décès.

Une adolescente de 14 ans est morte après avoir subi des violences physiques dans son propre établissement scolaire. Le Lycée bilingue de Bayangam est au cœur d'un drame qui révolte le Cameroun entier et relance une question que personne ne veut plus éluder.

Ce qui s'est passé le 19 mars à Bayangam

Maëva Kom avait 14 ans. Le 19 mars 2026, elle se rend au Lycée bilingue de Bayangam, dans la région de l'Ouest Cameroun. Cette journée ordinaire bascule. Un responsable de l'établissement lui inflige une punition physique sévère, au nom de la discipline.

Dans les jours qui suivent, l'état de santé de l'adolescente se dégrade. Elle est transportée à l'hôpital. Elle n'en ressortira pas vivante. Son décès provoque une onde de choc dans la communauté scolaire, dans la région, et bien au-delà.

La ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga, et le gouverneur de la région de l'Ouest, Augustine Awa Fonka, se rendent auprès de la famille pour présenter leurs condoléances. La ministre rappelle publiquement que les châtiments corporels sont strictement interdits dans les établissements scolaires camerounais.

Pourquoi ce drame était évitable

L'interdiction des châtiments corporels au Cameroun n'est pas nouvelle. Elle est inscrite dans les textes réglementaires encadrant le système éducatif national. Le problème n'est pas l'absence de règle. C'est l'absence d'application.

Dans de nombreux établissements scolaires camerounais, la violence physique comme outil disciplinaire reste une pratique courante, normalisée par des décennies de tolérance implicite. Les enseignants et responsables qui y recourent ne s'attendent généralement à aucune sanction. L'impunité entretient la répétition.

La mort de Maëva Kom n'est pas un accident isolé. Elle est le résultat prévisible d'un système où l'interdit légal ne se traduit pas en comportement réel au sein des établissements.

Une violence institutionnalisée

La violence scolaire se définit ici comme tout acte de coercition physique exercé par un adulte en position d'autorité sur un élève, sous couvert de discipline. Dans le cas de Bayangam, le mécanisme est documenté : une punition corporelle infligée par un responsable d'établissement, des lésions qui s'aggravent sans prise en charge immédiate, un décès différé qui rend la causalité plus difficile à établir juridiquement.

Ce délai entre la violence et le décès est précisément ce qui permet, dans d'autres cas, à l'impunité de se maintenir. Les faits se diluent. Les responsabilités s'obscurcissent. La famille se retrouve seule face à un système qui se referme.

Ici, l'ampleur de l'indignation publique et la réaction rapide des autorités ont rompu ce schéma habituel. Des enquêtes sont en cours pour établir les responsabilités pénales du ou des auteurs des violences subies par Maëva Kom.

Une tragédie nationale

La mort de Maëva Kom contraint les autorités éducatives à des réponses concrètes. Des inspections dans les établissements de la région de l'Ouest sont probables. Des procédures disciplinaires et pénales seront engagées contre les responsables identifiés. La pression sociale impose une réaction visible.

La protection des élèves au Cameroun ne peut reposer uniquement sur des interdictions textuelles sans mécanisme de contrôle, de signalement et de sanction. Former les enseignants à des méthodes disciplinaires alternatives, créer des voies sécurisées de signalement pour les élèves et les familles, renforcer les inspections : ces chantiers conditionnent la prévention de nouveaux drames similaires.

Sans réforme systémique, la mort de Maëva restera un fait divers tragique plutôt qu'un tournant.

Jusqu'où faudra-t-il aller ?

Combien de décès après châtiments corporels dans les écoles camerounaises faudra-t-il compter avant que l'interdiction légale devienne une réalité vécue dans chaque salle de classe ? La mort de Maëva Kom pose cette question avec une brutalité que les communiqués officiels ne peuvent pas effacer. La réponse appartient maintenant aux institutions et à leur capacité à transformer l'indignation en réforme durable.

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