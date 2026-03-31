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© Camer.be : Toto Jacques
- 31 Mar 2026 12:07:33
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Bamenda rouvre ses pistes : le pape Léon XIV atterrira dans la capitale du Nord-Ouest camerounais :: CAMEROON
Un test décisif pour 2,5 millions d'habitants
Deux appareils de Camair-Co ont effectué des atterrissages d'essai réussis sur la piste de Bamenda. La piste est désormais pleinement opérationnelle. L'enjeu dépasse largement l'aviation : c'est toute la région du Nord-Ouest qui retrouve une connexion aérienne directe avec le reste du Cameroun.
Ce qui vient de se passer à l'aéroport de Bamenda
Les tests techniques ont été conduits dans le cadre des préparatifs de la visite historique du pape Léon XIV au Cameroun, programmée du 15 au 18 avril. Pour la première fois dans l'histoire, un souverain pontife posera le pied à Bamenda. Les vols d'essai de Camair-Co confirment que l'infrastructure est prête à recevoir un trafic aérien de haut niveau.
La compagnie nationale camerounaise a mobilisé deux aéronefs pour valider l'état de la piste après des travaux de remise en état. Les résultats sont sans ambiguïté : la piste de Bamenda répond aux normes requises pour des opérations commerciales et protocolaires.
Pourquoi cette piste était au cœur des préoccupations
La région du Nord-Ouest camerounais traverse une période de reconstruction économique depuis plusieurs années. Les tensions sécuritaires et l'isolement géographique ont ralenti les flux commerciaux, le tourisme et les investissements. L'aéroport de Bamenda représente un nœud stratégique : sans liaison aérienne fiable, la région reste enclavée malgré son poids démographique.
La perspective de la visite papale a agi comme catalyseur. Les autorités camerounaises ont accéléré les travaux de remise en état pour garantir une infrastructure digne d'un événement d'envergure internationale. La pression diplomatique et médiatique a produit un résultat concret.
Comment fonctionne la remise en service d'une piste aéronautique
La remise en service d'une piste aéroportuaire se définit comme un processus en plusieurs phases : inspection structurelle, tests de charge, vérification des équipements de balisage, puis vols d'essai avec appareils réels. Ce protocole est imposé par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Les atterrissages de Camair-Co constituent la dernière étape de validation avant l'autorisation d'exploitation commerciale. Deux appareils distincts signifient deux profils de vol testés, ce qui élargit le spectre des certifications obtenues. La piste de Bamenda peut désormais accueillir des vols réguliers et des appareils gros porteurs dans le cadre d'événements spéciaux.
Ce que cela change pour le Nord-Ouest camerounais
La reprise des vols vers Bamenda réduit les coûts logistiques pour les entreprises locales. Le transport de marchandises, de personnels médicaux et de fonctionnaires redevient viable sans passer par la route. Le secteur hôtelier anticipe une hausse de fréquentation liée à la visite du pape Léon XIV.
Une piste opérationnelle attire les investisseurs, facilite les missions humanitaires et renforce l'attractivité de la région pour les grandes organisations internationales. Le développement économique du Nord-Ouest camerounais dépend en partie de cette infrastructure. L'accès aérien est un signal fort adressé aux partenaires commerciaux et aux bailleurs de fonds.
Les 2,5 millions d'habitants de la région ne voient pas seulement un avion atterrir. Ils voient une connexion rétablie avec l'économie nationale.
Un élan qui appelle une continuité
La visite du pape Léon XIV à Bamenda sera un événement mondial couvert par des centaines de médias internationaux. Les images de la région du Nord-Ouest camerounais circuleront sur toutes les plateformes. La question qui se pose maintenant est celle de la pérennité : comment transformer cet élan conjoncturel en infrastructure durable, capable de soutenir le redressement économique au-delà de l'événement papal ?
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