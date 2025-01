CAMEROUN :: Danny Namaso, la nouvelle star des Lions Indomptables :: CAMEROON

L’Anglo-camerounais Danny Namaso, âgé de 24 ans, est désormais éligible pour représenter les Lions Indomptables du Cameroun. Cette annonce a été officialisée par la Fécafoot via un communiqué publié le 29 janvier 2024, signé par le Secrétaire général, Mandong Isaac Noé. La Fédération internationale de football association (FIFA) a donné son accord pour que l’attaquant du FC Porto puisse défendre les couleurs du Cameroun. Cette décision marque une étape cruciale pour le football camerounais, qui cherche à renforcer son attaque en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Un parcours semé d’embûches

Selon la Fécafoot, les négociations pour obtenir l’éligibilité de Danny Namaso n’ont pas été simples. La Fédération anglaise de football, soucieuse de conserver ce jeune talent, a finalement accepté de libérer le joueur dans un esprit de collaboration et de fair-play. Le président de la Fécafoot a salué le professionnalisme et l’efficacité de son équipe, qui a mené à bien ce dossier complexe. Cette décision ouvre la voie à une nouvelle ère pour les Lions Indomptables, qui pourront compter sur un attaquant polyvalent et prometteur.

Une recrue stratégique pour Marc Brys

Le sélectionneur des Lions Indomptables, Marc Brys, voit en Danny Namaso une opportunité d’apporter de la fraîcheur et de la créativité à l’attaque camerounaise. Capable de jouer sur tous les fronts offensifs avec un rendement constant, Namaso se positionne comme un atout majeur pour les prochains matchs. Ses débuts sont prévus en mars 2025, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face à l’Eswatini et la Libye.

Qui est Danny Namaso ?

Né le 28 août 2000 à Reading, en Angleterre, Daniel Namaso Edi-Mesumbe Loader est le fruit d’une union entre un père camerounais et une mère anglaise. Il a débuté sa carrière au Reading FC, avant de rejoindre les équipes de jeunes du FC Porto en 2020. Rapidement intégré à l’équipe première, il a remporté plusieurs titres, dont la Coupe du Portugal et la Super Coupe Cândido de Oliveira. Champion du monde des moins de 17 ans avec l’Angleterre en 2017, Namaso a également marqué des buts décisifs, comme celui contre Casa Pia en mai 2023.

Un avenir prometteur

Avec trois buts en 25 matchs lors de la saison 2024/2025, Danny Namaso continue de prouver son potentiel. Son engagement envers les Lions Indomptables témoigne de son désir de participer aux grandes compétitions internationales. Pour les supporters camerounais, cette recrue représente un espoir de renouveau et de succès pour les années à venir.