Bilan 2024 de la CONAC : Lutte Contre la Corruption au Cameroun

Le bilan 2024 de la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC) a été présenté le 30 janvier 2025 par le secrétaire permanent par intérim, Professeur François Anouahaha, lors de la cérémonie des vœux de Nouvel An au Révérend Dr Dieudonné Massi Gams, président de la CONAC. Ce rapport souligne les progrès réalisés dans la lutte contre la corruption et les défis qui restent à relever.

D’après le bilan dressé par le Professeur François Anouahaha, vice-président et secrétaire permanent par intérim, 32,5 % des dossiers de dénonciation reçus par la Commission en 2024 ont été traités par les différents services compétents. Cette performance témoigne de l'engagement continu de la CONAC à améliorer son efficacité opérationnelle. L'institution a également organisé deux « Cliniques Anticorruption » à Ebolowa et à Garoua, contribuant ainsi à sensibiliser davantage les populations aux dangers de la corruption.

La coopération avec des partenaires nationaux et internationaux a joué un rôle crucial dans l'amélioration de la visibilité et des capacités de la CONAC. Grâce aux stages réalisés par certains membres du personnel auprès de partenaires internationaux, l'institution a renforcé ses compétences dans divers domaines de la lutte contre la corruption. Cette approche collaborative permet de partager les meilleures pratiques et d'adopter des stratégies innovantes pour combattre ce fléau.

Pour l'année 2025, le président de la CONAC, Dieudonné Massi Gams, a annoncé plusieurs initiatives importantes. L'institution prévoit de renouer avec l’élaboration de plans d’action régionaux de lutte contre la corruption et d’évaluer les plans élaborés en 2022. De plus, la publication du rapport sur l’état de la lutte contre la corruption au Cameroun sera désormais réalisée à la fin du premier semestre, afin de fournir des informations actualisées et pertinentes aux parties prenantes.

L'action de la CONAC en 2025 se résume en trois points essentiels relevés par son président, conformément à la vision du Chef de l’État. Premièrement, la préservation des biens publics pour le développement du pays est une priorité absolue. Ensuite, la coopération avec d'autres structures nationales et internationales permettra de renforcer la capacité de la CONAC à lutter efficacement contre la corruption. Enfin, les descentes sur le terrain seront intensifiées pour mener des investigations physico-financières, notamment le contrôle des bâtiments construits, abandonnés ou incomplètement réalisés.

Consciente des besoins croissants exprimés par le personnel pour mener à bien cette mission, la direction de la CONAC a appelé à un engagement accru. Avec deux départs à la retraite et un besoin urgent en véhicules pour les missions de terrain, il est essentiel que le personnel reste concentré et déterminé. Le président Dieudonné Massi Gams l’a clairement affirmé dans son discours : « Certes ce vaste chantier de 2025 exige des ressources conséquentes, mais le personnel de la CONAC reste déterminé par leur action à tordre le cou à ce fléau qu'est la corruption au Cameroun. »

En conclusion, le bilan 2024 de la CONAC montre des progrès significatifs dans la lutte contre la corruption, tout en mettant en lumière les défis qui persistent. Grâce à une bonne couverture médiatique et une mobilisation collective, il est possible de sensibiliser davantage le public à l'importance de cette lutte pour le développement durable du Cameroun.