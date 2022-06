CAMEROUN :: Déclaration de circonstance du MPDR sur la libération de la sénatrice REGINE MUNDI :: CAMEROON

Le MPDR, Mouvement Populaire pour le dialogue et la réconciliation, a pris connaissance avec une immense satisfaction, de la libération de notre sœur, mère, compatriote et membre du parlement, Régina Mundi, Sénatrice, à la suite d’une opération menée dans les meilleures règles de l’art de la contre-insurrection, par nos braves forces armées.

Le MPDR exprime toute sa compassion, sa solidarité et son affection sincères, à Madame la Sénatrice dont nous avions eu très peur du destin final, et qui retrouve aujourd’hui sa famille, ses amis, ses compatriotes et ses activités, après plusieurs semaines de captivité.

Le MPDR adresse ses félicitations aux forces armées du pays, aux hommes de troupe, aux encadreurs militaires, politiques et institutionnels, et particulièrement au chef suprême de ce corps qui n’a jamais démenti ni son attachement aux valeurs républicaines, ni son engagement à respecter valablement et éternellement le serment de l’honneur et de la fidélité.

Le MPDR rappelle à tous et à chacun, que la voie des armes, de la violence, et des destructions aveugles dont les enlèvements et les assassinats ainsi que toutes sortes de cruautés terroristes forment le socle opérationnel et actif, n’est pas, ne peut pas, ne saurait et ne sera jamais une option heureuse. En conséquence nous la condamnons avec fermeté.

Le MPDR réitère sa conviction pour le triomphe du dialogue par toutes les voies et par tous les moyens légaux, propres et consensuels, comme seul chemin vers la réconciliation nationale effective ainsi que la garantie véritable de la paix./.

Yaoundé, le 31 Mai 2021

SHANDA TONME

Président, Médiateur Universel