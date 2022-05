BELGIQUE :: Que fait le Cameroun de sa matière grise diasporique ? :: BELGIUM

L’économiste Thierry Amougou invité à siéger au haut comité scientifique pour la transition juste en Belgique

Mis en place par la ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal, Madame Zakia Khattabi, ce haut comité scientifique est constitué de spécialistes de renommée internationale dans plusieurs domaines comme le climatologue Jean-Pascal Van Ypersele prix Nobel et membre du GIEC.

Ci-dessous, la correspondance adressée à l’économiste Thierry Amougou par les services de la ministre belge.

"Monsieur le professeur

La ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal, Madame Zakia Khattabi, a été chargée d'organiser la Conférence nationale pour une transition juste en Belgique. Cette tâche est inscrite dans l'accord de coalition fédéral et sera réalisée au cours des années 2022 et 2023.



Afin de mener à bien la transition écologique, il est essentiel de veiller à ne laisser personne de côté. En gardant à l’esprit les objectifs de développement durable, la ministre souhaite donc que la politique de transition verte soit toujours soutenue par une politique sociale forte pour assurer que les coûts et les opportunités générés par cette transition soient équitablement répartis dans la société et protègent les plus vulnérables.



Cette politique ne peut réussir que si un large dialogue sociétal est mis en place, qui s'inscrit dans la durée et s'appuie sur les connaissances des scientifiques dans un contexte inter et pluridisciplinaire. Dans ce contexte, la ministre entend mettre en place un Haut Comité pour une transition juste en Belgique.



La mission du Comité sera de remettre et de rendre public un rapport avec des recommandations répondant à la question "Comment organiser une transition juste vers une société durable en Belgique ?" et également de conseiller la ministre sur cette politique. Des ressources publiques suffisantes seront allouées au fonctionnement du Comité, dont les relations avec le Cabinet seront fondées sur le respect de l'indépendance scientifique. Concernant sa composition, ce Comité se constituera de scientifiques belges issus de disciplines diverses (sciences économiques, sciences sociales, droit, démocratie, administration publique et sciences de l'environnement).



Des experts internationaux y seront également associés. Enfin, une attention toute particulière sera apportée à la garantie d’une diversité des genres et au respect de la parité linguistique parmi les membres du Comité. Dans le même esprit, un duo formé d’une coprésidente et d’un coprésident issus de régimes linguistiques différents, la professeure Bea Cantillon et le professeur Marek Hudon, ont été invités à piloter le Comité.



Votre réputation académique, l'excellence de vos travaux universitaires ainsi que vos convictions et engagements dans des domaines cruciaux pour une transition juste sont très appréciés par la ministre. J'ai donc le plaisir, au nom de la ministre, de vous inviter à rejoindre ce Haut Comité scientifique.

Je vous prie d'agréer, Professeur Thierry Amougou, l'expression de mes sentiments distingués."



Anaïs De Munck